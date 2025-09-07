Nizozemci se trápili proti Litvě. Depay se stal nejlepším střelcem reprezentace
Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se nejlepším střelcem nizozemské reprezentace. Gruzie doma porazila Bulharsko 3:0 a připsala si první body do tabulky skupiny E. Severní Makedonie deklasovala Lichtenštejnsko 5:0 a vrátila se na první místo skupiny J.
Nizozemci sice ve 33. minutě měli dvougólový náskok po brankách Depaye a Quintena Timbera, ale domácí Litevci ještě do přestávky srovnali zásluhou Gineitise a Girdvainise. O vítězství favoritů rozhodl v 64. minutě novopečený rekordman Depay.
Po čtyřech zápasech má nizozemský tým s 10 body tříbodový náskok na druhé Poláky a třetí Finy. Litva je s třemi body předposlední před Maltou.
Gruzínce nasměrovala za vítězstvím hlavní hvězda týmu Kvaracchelija, k němuž se ještě před přestávkou přidal premiérovým reprezentačním gólem Nika Gagnidze. V 65. minutě uzavřel skóre útočník Mikautadze. Letní posila Villarrealu dala 21. gól v národním mužstvu a k vyrovnání rekordu Šoty Arveladzeho mu schází pět branek.
Svěřenci Willyho Sagnola jsou se třemi body o skóre za Španěly a před Turky. Oba týmy se dnes večer střetnou v turecké Konye. Bulhaři jsou po dvou odehraných zápasech bez bodu a mají skóre 0:6.
Makedonci po vysokém vítězství nad Lichtenštejnskem mají v čele skupiny J jednobodový náskok na druhé Velšany a čtyřbodový náskok na třetí Belgičany, favorité skupiny ale mají k dobru dva zápasy. Jeden z nich je na programu dnes večer, svěřenci Rudiho Garcii v Bruselu přivítají Kazachstán.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina A:
20:45 Německo - Severní Irsko (Kolín nad Rýnem), Lucembursko - Slovensko (Lucemburk).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sev. Irsko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Lucembursko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Německo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Skupina E:
Gruzie - Bulharsko (2:0)
Branky: 30. Kvaracchelija, 44. Gagnidze, 65. Mikautadze
20:45 Turecko - Španělsko (Konya).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Gruzie
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|3
Turecko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|4
Bulharsko
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
Skupina G:
Litva - Nizozemsko 2:3 (2:2)
Branky: 36. Gineitis, 43. Girdvainis - 11. a 64. Depay, 33. Q. Timber.
20:45 Polsko - Finsko (Chorzów).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|4
|3
|1
|0
|14:3
|10
|2
Polsko
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3
Finsko
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|4
Litva
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|5
Malta
|5
|0
|2
|3
|1:12
|2
Skupina J:
Severní Makedonie - Lichtenštejnsko 5:0 (1:0)
Branky: 15. Elmas, 52. Bardhi, 57. Churlinov, 83. Qamili, 90. Stankovski.
20:45 Belgie - Kazachstán (Brusel).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Makedonie
|5
|3
|2
|0
|11:2
|11
|2
Wales
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|3
Belgie
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|4
Kazachstán
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Lichtenštejnsko
|5
|0
|0
|5
|0:19
|0