Nizozemci se trápili proti Litvě. Depay se stal nejlepším střelcem reprezentace

Nizozemci se trápili proti LitvěZdroj: ČTK / AP / Mindaugas Kulbis
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se nejlepším střelcem nizozemské reprezentace. Gruzie doma porazila Bulharsko 3:0 a připsala si první body do tabulky skupiny E. Severní Makedonie deklasovala Lichtenštejnsko 5:0 a vrátila se na první místo skupiny J.

Nizozemci sice ve 33. minutě měli dvougólový náskok po brankách Depaye a Quintena Timbera, ale domácí Litevci ještě do přestávky srovnali zásluhou Gineitise a Girdvainise. O vítězství favoritů rozhodl v 64. minutě novopečený rekordman Depay.

Po čtyřech zápasech má nizozemský tým s 10 body tříbodový náskok na druhé Poláky a třetí Finy. Litva je s třemi body předposlední před Maltou.

Gruzínce nasměrovala za vítězstvím hlavní hvězda týmu Kvaracchelija, k němuž se ještě před přestávkou přidal premiérovým reprezentačním gólem Nika Gagnidze. V 65. minutě uzavřel skóre útočník Mikautadze. Letní posila Villarrealu dala 21. gól v národním mužstvu a k vyrovnání rekordu Šoty Arveladzeho mu schází pět branek.

Svěřenci Willyho Sagnola jsou se třemi body o skóre za Španěly a před Turky. Oba týmy se dnes večer střetnou v turecké Konye. Bulhaři jsou po dvou odehraných zápasech bez bodu a mají skóre 0:6.

Makedonci po vysokém vítězství nad Lichtenštejnskem mají v čele skupiny J jednobodový náskok na druhé Velšany a čtyřbodový náskok na třetí Belgičany, favorité skupiny ale mají k dobru dva zápasy. Jeden z nich je na programu dnes večer, svěřenci Rudiho Garcii v Bruselu přivítají Kazachstán.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina A:
20:45 Německo - Severní Irsko (Kolín nad Rýnem), Lucembursko - Slovensko (Lucemburk).

#TýmZVRPSkóreB
1Sev. Irsko11003:13
2Slovensko11002:03
3Lucembursko10011:30
4Německo10010:20

    Skupina E:
    Gruzie - Bulharsko (2:0)
    Branky: 30. Kvaracchelija, 44. Gagnidze, 65. Mikautadze

    20:45 Turecko - Španělsko (Konya).

    #TýmZVRPSkóreB
    1Španělsko11003:03
    2Gruzie21015:33
    3Turecko11003:23
    4Bulharsko20020:60

      Skupina G:
      Litva - Nizozemsko 2:3 (2:2)
      Branky: 36. Gineitis, 43. Girdvainis - 11. a 64. Depay, 33. Q. Timber.

      20:45 Polsko - Finsko (Chorzów).

      #TýmZVRPSkóreB
      1Nizozemsko431014:310
      2Polsko42115:37
      3Finsko42115:57
      4Litva50325:73
      5Malta50231:122

        Skupina J:
        Severní Makedonie - Lichtenštejnsko 5:0 (1:0)
        Branky: 15. Elmas, 52. Bardhi, 57. Churlinov, 83. Qamili, 90. Stankovski.

        20:45 Belgie - Kazachstán (Brusel).

        #TýmZVRPSkóreB
        1Makedonie532011:211
        2Wales531111:610
        3Belgie321011:47
        4Kazachstán41033:53
        5Lichtenštejnsko50050:190

