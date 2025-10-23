ONLINE: AS Řím - Plzeň. Hyského ostrý evropský debut. Bez Vydry, hraje Adu či Souaré
Fotbalisté Plzně nastupují v Římě proti AS ve třetím z osmi kol ligové fáze Evropské ligy. Proti aktuálně druhému největšímu favoritovi na celkové prvenství se pokouší udržet neporazitelnost v soutěži, z úvodních dvou utkání vytěžili čtyři body. V Itálii se jim však nedaří, vyhráli tam jediný z dosavadních sedmi zápasů. Západočechy ve druhém soutěžním duelu vede nový trenér Martin Hyský, který se bude muset obejít bez zraněného kapitána Matěje Vydry. Utkání sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|2
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|4
Záhřeb
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|5
Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|6
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|7
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
FC Porto
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|9
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|11
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|12
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|13
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|14
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|15
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|16
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|17
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|18
Celta Vigo
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|19
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|20
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|21
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|23
Sturm Graz
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|24
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|25
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|26
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|27
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
PAOK
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
M. Tel-Aviv
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|32
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Feyenoord
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off