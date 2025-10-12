ONLINE: Faerské ostrovy - Česko. Uspěje reprezentace v předposledním zápase kvalifikace?
Čeští fotbalisté hrají na Faerských ostrovech předposlední z osmi zápasů skupinové fáze kvalifikace MS. Svěřenci trenéra Ivana Haška po bezbrankové remíze s Chorvatskem ztratili reálnou naději na konečné první místo v tabulce, v Tórshavnu mohou získat definitivu nejhůře druhé příčky. Reprezentanti potřebují výhru v boji o lepší pozici pro los případné baráže o šampionát. Národní celek ovládl všech 10 předchozích vzájemných soubojů, na Faerských ostrovech se ale musí vyrovnat s umělou trávou. Uspějí Tomáš Souček a spol.? ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0