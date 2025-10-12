Předplatné

ONLINE: Faerské ostrovy - Česko. Uspěje reprezentace v předposledním zápase kvalifikace?

Gól Ladislava Krejčího neplatil kvůli útočnému faulu
Gól Ladislava Krejčího neplatil kvůli útočnému fauluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Čeští fotbalisté hrají na Faerských ostrovech předposlední z osmi zápasů skupinové fáze kvalifikace MS. Svěřenci trenéra Ivana Haška po bezbrankové remíze s Chorvatskem ztratili reálnou naději na konečné první místo v tabulce, v Tórshavnu mohou získat definitivu nejhůře druhé příčky. Reprezentanti potřebují výhru v boji o lepší pozici pro los případné baráže o šampionát. Národní celek ovládl všech 10 předchozích vzájemných soubojů, na Faerských ostrovech se ale musí vyrovnat s umělou trávou. Uspějí Tomáš Souček a spol.? ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko541017:113
2Česko641111:613
3Faerské ostrovy63038:59
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar50052:170

    Začít diskuzi

    Fotbal 2025

    Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů