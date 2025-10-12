Černého naštval výkon a otázka, odešel z rozhovoru: Branka? Klidně to dejte na mě
Úsměvy nerozdával. To Václavu Černému po zničující porážce české reprezentace 1:2 s Faerskými ostrovy asi ani nelze vyčítat. Možná mu ale lze vyčítat první inkasovaný gól, kdy úplně příkladně nenavázal protiútok soupeře. Sám křídelník Besiktase by ale zřejmě nesouhlasil, což dal uraženě najevo po otázce reportéra ČT Sport. „Já jsem se měl navázat na hráče?" podivoval se.
Na hřišti vydržel Václav Černý 87 minut, ale i proti Faerským ostrovům vysvitl malý nedostatek, který je v jeho hře známý. Byl mu vyčítán při drtivě prohře s Chorvatskem 1:5 a čisté svědomí nebude mít ani proti Faerským ostrovům. Ne, že by návrat do obrany při prvním inkasovaném gólu nějak vypustil (jako třeba jeho kolega Michal Beran), ale skórujícího Hanuse Sörensena si vůbec nevšiml.
„Venca je dobrý na lajně, ale není dobrý směrem dozadu. Úplně vypne a je mimo hru, jen kouká, jak to dopadne,“ popisoval situaci, která poslala Čechy v 67. minutě do kolen, ve studiu ČT Sport expert a bývalý reprezentant Karel Poborský.
Právě jím zmíněný hráč následně přišel na televizní rozhovor, očividně stále hodně naštvaný z těžko uvěřitelného direktu od outsidera. „Snaha byla, ale nějaké faktory, které jsou hrozně důležité pro vytváření šancí, tam chyběly,“ řekl sklesle. Konkrétní ale být nechtěl. Jakoby si vzpomněl na nedávný emotivní rozhovor Pavla Šulce po utkání se Saúdskou Arábií, kde rezonovaly záložníkovy výroky o tom, že nevěděl, co má hrát.
„Nechci říct něco, co bych neměl. Omlouvám se, takhle po zápase je to těžké,“ řekl po několika odmlkách. Závěrečná otázka ale sedmadvacetiletého křídelníka už definitivně vytočila. Při dotazu, kdy reportér zmínil, že „byl u prvního inkasovaného gólu“ zvedl překvapeně obočí a zeptal se: „Jak jsem u něj byl?“
„Myslím si, že jsem běžel zpátky jako všichni ostatní a… Vy si to nějak určitě vyhodnotíte a klidně udělejme to, že to dáte na mě,“ zamumlal Černý, otočil se od kamery a zamířil do kabiny.
Není to poprvé, co odchovanec Příbrami nijak neschovával emoce. Pod Jaroslavem Šihlavým podrážděně reagoval na brzká střídání a minulý rok si naštvaně postěžoval na nedostatek českých fanoušků v ochozech při domácím utkáním s Ukrajinou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0