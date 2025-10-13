Hašek prý skončí, kdo ho nahradí? Výkonný výbor jednal na letišti, další schůzka večer
PŘÍMO Z FAERSKÝCH OSTROVŮ | Není to oficiální. Zdroje Sportu ovšem říkají, že Ivan Hašek po historické prohře na Faerských ostrovech 1:2 skončí u národního týmu. Vedení asociace má zvažovat, že na jeho místo usedne buď Miroslav Koubek, nebo Michal Bílek. Situace se řešila přímo na letišti na Faerských ostrovech, letadlo má kvůli nepříznivému počasí zpoždění. Ve večerních hodinách se kvůli totožnému tématu sejde i gesční skupina.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd po blamáži prohlásil: „Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka.“ Podle informací Sportu však první část klíčového rozhodnutí – tedy otázka, zda odvolat Ivana Haška a jeho tým – našla odpověď ještě na Faerských ostrovech.
Trenér má údajně skončit.
Druhý díl problému – tedy koho místo něj – se ještě řeší. V zákulisí padají dvě jména. Miroslav Koubek, který před dvěma týdny skončil jako trenér u Viktorie Plzeň. Nebo Michal Bílek, jenž je ve službách fotbalové asociace coby kouč reprezentační jednadvacítky.
Aby potíží nebylo málo, musela jedna z výprav FAČR neplánovaně zůstat ještě minimálně o den déle na Faerských ostrovech. Dva letecké speciály měly v pondělí v 11 hodin tamního času (12 hodin českého) zamířit do Prahy, nicméně nevlídné počasí návrat zkomplikovalo.
Zatímco jeden stroj už od rána čeká na krátké a specifické ranveji do kopce na to, až zmizí mlha, druhý dlouho kroužil nad Vágarem a nakonec nabral směr Oslo. Na zmíněnou ranvej je vycvičena jen hrstka pilotů - společnosti SAS (Scandinavian Airlines) a Atlantic Airways. Jakmile je horší počasí, jiné aerolinky mají smůlu.
Nervózní Lingr, Souček odletěl
V tu chvíli se mediální partneři a další členové výpravy dozvěděli informaci, že musejí svůj trip o den natáhnout. Co se týče druhé výpravy, té s hráči, realizačním týmem a vedením FAČR, ta stále doufá, že se podmínky umoudří.
Pro hráče jde o velkou komplikaci, brzy se musí hlásit svým klubům na tréninku, někteří navíc mají složitou cestu. Například Ondřej Lingr nervózně řešil přesun do USA s vedoucím Michalem Černým. Výjimkou je kapitán Tomáš Souček, který už ráno odletěl směr Paříž, odkud bude pokračovat do Londýna.
Po více než dvou hodinách prvotního čekání zasedli členové výkonného výboru, kteří byli předtím rozprostřeni na několik skupinek v odletové hale, k jednomu stolu a v koutku jednali.
Součástí skupiny byl předseda asociace David Trunda, generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, místopředsedové Zdeněk Grygera s Tomášem Pešírem či majitel Baníku Václav Brabec. Ten zažívá už druhé jednání o novém trenérovi v rámci několika dnů. Jaroslav Tvrdík a Adolf Šádek přítomni nejsou.
Sejde se gesční skupina
Ze stolu je varianta, že se VV sejde i ve večerních hodinách po návratu do Prahy. Schůzka proběhne v menším formátu. „Gesční skupina v čele s předsedou FAČR Davidem Trundou se sejde v Praze bezprostředně po návratu k vyhodnocení uplynulého reprezentačního srazu a utkání proti Faerským ostrovům," potvrdil médiím mluvčí Martin Bergman.
Pro připomenutí: členy gesční skupiny pro reprezentaci jsou kromě Trundy i Adolf Šádek a Zdeněk Grygera. Není ale vyloučeno, že se schůzky bude účastnit i Pavel Nedvěd, který při prvotním rozdělování "gescí" ještě nebyl na palubě FAČR. Asociace má několik skupin, které se věnují specifickým tématům (ženský fotbal, rozhodčí, regionální fotbal, právo, nebo právě reprezentace).
Kdy ke schůzce dojde a kdy vyjde zpráva o odvolání trenéra Haška oficiálně? To je (stejně jako soustroví v severním Atlantiku) zatím zahaleno mlhou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0