Nešťastný hrdina Vaclík: Štěstí se odvrátilo, gól byl hodně smolný

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA V Uherském Hradišti to žije! Fotbalisté bojují o důležité body, diváci si to užívají VŠECHNA VIDEA ZDE

Proč to proti Ukrajině nevyšlo?

„Dostali jsme se do vedení, ale pak byli Ukrajinci silnější na balonu, dokázali ho držet a kombinovat. My jsme hráli dobře z bloku, bohužel nás dvakrát trefili na koncích poločasů. Na to už se blbě reaguje. Těžko říct, co se dalo udělat jinak. Je škoda, že jsme neudrželi remízu. Ta soutěž se hraje jen na čtyři utkání a každý bod by byl dobrý. Ukrajina má velkou kvalitu, kterou jen potvrdila. Hlavně na krajích.“

Čím se česká hra ve druhé půli zvedla?

„Změnili jsme rozestavení. Dostali jsme trošku víc pod tlak Marlose, který se v první půli schovával za naše střední záložníky, kam mu to Rakickij vždycky výborně dal. Pak se to na nás valilo. Ve druhém poločase jsme také lépe pokryli Konopljanku a Jarmolenka, což jsou jejich nejlepší hráči. Dokážou si vzít balon a natáhnout na sebe dva tři hráče a otevřít prostor pro ostatní. Ne nadarmo mají prsty skoro ve všech gólech Ukrajiny. Po pauze jsme ale dokázali trošku víc držet míč.“

Nakonec však vstřelil vítězný gól soupeř.

„Oba týmy chtěly na konci vyhrát. A oni měli víc štěstí než my.“

Jak jste viděl rozhodující akci?

„Přišel centr, balon jsem trošku líznul. Chtěl jsem ho posunout a Bóřa, jak skákal za mnou, už bohužel nestihl zareagovat. Trefilo ho to někam do obličeje nebo do čela a spadlo to jejich hráči přímo k noze. Štěstí se od nás odvrátilo. Byl to pro nás hodně smolný gól. Po naší standardce se přitom stihli kluci rychle vrátit. Byli jsme vzadu v dobrém počtu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 5. Schick Hosté: 45+1. Konopljanka, 90+3. Zinčenko Sestavy Domácí: Vaclík – Kadeřábek, Kalas, Gebre Selassie (C), Brabec, Bořil – Souček, Sýkora (90+2. Hořava), Hušbauer – Schick (83. Tecl), Krmenčík (46. Zmrhal). Hosté: Pjatov (C) – O. Karavajev, Rakyckyj, Kryvcov, Matvijenko – Jarmolenko (66. Zinčenko), Malinovskyj, Stěpaněnko, Konopljanka (77. Cygankov) – Marlos – Jaremčuk (85. Selezňov). Náhradníci Domácí: Koubek, Kolář, Tecl, Trávník, Hořava, Jankto, Řezník, Petrák, Coufal, Novák, Zmrhal Hosté: Bojko, Lunin, Burda, Chačeridi, Selezňov, Bujalskij, Curikov, Cygankov, Sydorčuk, Zinčenko, Makarenko, Dančenko Karty Domácí: Hušbauer, Souček Rozhodčí Anthony Taylor – Gary Beswick, Adam Nunn Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 7974 diváků