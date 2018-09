Česko - Ukrajina 1:2. Na úvod Ligy národů prohra, hosté udeřili v závěru

Nová soutěž Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací o mistrovství Evropy. Český celek hraje v jedné ze čtyř tříčlenných skupin druhé ze čtyř výkonnostních lig. Vítěz postoupí do elitní Ligy A, poslední tým naopak sestoupí do Ligy C.

V dalším duelu nové soutěže reprezentanti nastoupí v říjnu na Slovensku, předtím je ještě v pondělí čeká přípravné utkání v Rostově na Donu proti Rusku.

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 5. Schick Hosté: 45+1. Konopljanka, 90+3. Zinčenko Sestavy Domácí: Vaclík – Kadeřábek, Kalas, Gebre Selassie (C), Brabec, Bořil – Souček, Sýkora (90+2. Hořava), Hušbauer – Schick (83. Tecl), Krmenčík (46. Zmrhal). Hosté: Pjatov (C) – O. Karavajev, Rakyckyj, Kryvcov, Matvijenko – Jarmolenko (66. Zinčenko), Malinovskyj, Stěpaněnko, Konopljanka (77. Cygankov) – Marlos – Jaremčuk (85. Selezňov). Náhradníci Domácí: Koubek, Kolář, Tecl, Trávník, Hořava, Jankto, Řezník, Petrák, Coufal, Novák, Zmrhal Hosté: Bojko, Lunin, Burda, Chačeridi, Selezňov, Bujalskij, Curikov, Cygankov, Sydorčuk, Zinčenko, Makarenko, Dančenko Karty Domácí: Hušbauer, Souček Rozhodčí Anthony Taylor – Gary Beswick, Adam Nunn Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 7974 diváků