Mužstvo nemá tvář. Ale Jarolím zatím u reprezentace zůstane, ujistil Berbr

„Stoprocentně necháme Karla Jarolíma ve funkci do dvojzápasu se Slovenskem a Ukrajinou,“ reagoval Roman Berbr na otázku iSport.cz, zda je změna na postu reprezentačního kouče možná v brzkých dnech.

To znamená, že Jarolím dostane šanci napravit včerejší selhání s Ukrajinou a ještě se pokusit se svými svěřenci vydrápat na první místo v Lize národů 13. října na Slovensku a 16. října na Ukrajině.

Berbr ale zároveň netají, že Jarolímovu pozici vedení FAČR řeší a že současná situace nikoho nenechává chladným.

„S předsedou Martinem Malíkem o ní diskutujeme neustále. Nejde totiž jenom o výsledek, ale hlavně o to, že mužstvo nemá tvář,“ vadí Berbrovi, jenž Jarolíma nekritizuje poprvé.

A Malík jeho slova potvrzuje: „Zápas proti Ukrajině nás utvrdil v tom, že je zapotřebí se pozicí trenéra Jarolíma zabývat. Realizační tým nenaplnil očekávání.“

Ani on však nechce kouče odvolat už nyní.

„Je mediálně vděčné udělat jednoduchý krok, tedy vyhodit trenéra, ale já to neudělám do té doby, než budeme přesvědčeni o správnosti následného řešení," dodal předseda FAČR.

Samotný Jarolím je připravený na ledacos.

„Je to trenérské řemeslo a člověk musí počítat se vším. Fotbal přináší vítězství i porážky, je to nepříjemný. Ale energii pokračovat u týmu mám. Bylo by smutné, kdyby ne,“ prohlásil Jarolím bezprostředně po prohře s Ukrajinou.

