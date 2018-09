Co (ne)ukázali Češi. Nefunkční systém i chaos v obraně, lekce z kvality

Nefunkční 3-5-2

Od trenéra Karla Jarolíma určitě zajímavá myšlenka, nápad, jak přelstít soupeře. Jenže postupem času se ukázalo, že tříobráncový systém Čechům absolutně nevyhovuje.

Hráči si nedokázali správně přebírat soupeře a čelit ukrajinskému tlaku. Třeba Hušbauer jako střední záložník několikrát bránil levé křídlo, až k rohovému praporku se vracel útočník Schick. Reprezentanti nemají „italský“ model zažitý pod kůží, snad jen Gebre Selassie s Kadeřábkem na pravé straně občas tušili, jak se pohybovat ve správných prostorech.

Na druhou stranu ale nezastavili Konopljanku při vyrovnávací trefě... Jarolím na vývoj zápasu zareagoval už o přestávce. V šatně zůstal Krmenčík, na hřiště vyběhl Jaromír Zmrhal a mužstvo se vrátilo do rozestavení 4-2-3-1. Výkon byl o něco lepší, nicméně Češi i ve druhém poločase čelili ukrajinské převaze a nebezpečným akcím.

Lekce z ukrajinské kvality

Když se borci ve žlutém dostali k míči, často bylo velmi zle. Především obě křídla a největší hvězdy týmu Konopljanka s Jarmolenkem dokáží nadstandardní věci, první navíc před pauzou trefil po krásném uvolnění vyrovnávací gól.

Výtečný výkon předvedl i „brazilský Ukrajinec“ Marlos. Individuální kvality ofenzivních es Ukrajiny byly někde jinde, velice snadno se dostávali do šancí. Tomáš Vaclík si hodně zachytal, celá česká obrana si jejich kouzla bude určitě dlouho pamatovat...

Chaos v obraně, chybí lídr

Obrana vůbec nestíhala v systému na tři stopery, ale i po přestávce, kdy přišly změny, se Ukrajinci dostali k několika velmi nebezpečným situacím, v nastavení pak vsítili vítězný gól.

Tomáš Kalas s Jakubem Brabcem musí předvádět mnohem víc, aby mohli plnit roli klíčových pilířů defenzivy. Čechům citelně scházel lídr, který by mužstvo odzadu řídil. Pochvalu zaslouží akorát Tomáš Vaclík, který své parťáky několikrát zachránil.

Slávisté se probrali až po poločase

Sázka na slávisty nevyšla. Hušbauer se Sýkorou byli v prvním poločase úplně mimo, svou roli zvládal akorát Tomáš Souček. Souviselo to i s rozestavením, ve kterém se vůbec nechytali. S příchodem Zmrhala, tedy už pátým mužem z edenské sestavy, alespoň trochu ožili. Především Hušbauer se dostával víc na balon, předvedl několik zajímavých pasů a zvládl si i povinnosti do obrany. Slušně zahrál i střídající Zmrhal, celkově to ale bylo málo.

Schickův gól, ale...

Patrik Schick hned v úvodu předvedl parádní individuální akci. Využil laxnosti ukrajinské defenzivy, prošel až do vápna a bez rozpaků vypálil levačkou na bližší tyč. Rána se ujala a mladý klenot z AS Řím slavil s rukama nad hlavou.

Ocenit se musí i jeho nasazení, naběhal toho opravdu hodně. V prvním poločase několikrát nelenil a vzorným sprintem dozadu pomohl týmu s bráněním. Jenže ve druhém poločase se jako osamocený na hrotu už nedokázal příliš prosadit, nedostával se do hry, což jeho výkon trochu kazí.