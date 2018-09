Štajner: Krmenčík padá a rozčiluje se. Zakázaný přestup mu nepřidá

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zklamaný Jarolím: Bolí to. Čekali jsme, že útočníky využijeme lépe VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na zápas s Ukrajinou?

„Nebylo to zrovna skvělé. Kluci dali rychlý gól, takže začátek byl super. Škoda, že pak dostali gól do šatny, bez něj to samozřejmě mohlo vypadat jinak. Ukrajina byla lepší, má lepší hráče, hlavně na ofenzivních postech. Je to škoda.“

Má Ukrajina o tolik kvalitnější hráče, že český tým tolik přehrávala?

„O tolik si nemyslím, ale kvalitnější je mají určitě. Našim se to jako už poněkolikáté nepovedlo. Nelepší se to, asi si budeme muset přiznat, že teď takovou kvalitu nemáme, abychom se mohli rovnat Ukrajině.“

Což je smutné konstatování...

„No jo, ale dneska je to opravdu těžké...“

Sázka na slávisty? Nic moc...

Českému týmu v prvním poločase vůbec nefungoval systém se třemi obránci, souhlasíte?

„Právě, třeba Theo Gebre Selassie na stoperu... Já chápu, že Karel (trenér Karel Jarolím) tam chce dát hráče, kteří mají formu a hrají v bundeslize, Kadeřábka i Gebre Selassieho.