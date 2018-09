Ukrajina v Lize národů vládne, ale brzdí nadšení. Jaká je šance Čechů?

Ukrajina ve čtvrtek díky gólu z nastavení porazila Česko, v úterý pak po trefě Jarmolenka z penalty udolala Slovensko. I přes plný počet bodů a jedinou inkasovanou branku tlumí její trenér Andrej Ševčenko přehnané nadšení. "Nic není rozhodnuté. Naše skupina je náročná, máme obtížné soupeře a čekají nás ještě dva těžké zápasy," řekl na tiskové konferenci. "Začali jsme dobře a to není důležité jen z pohledu skupiny, ale i dalšího budování týmu a naší hry. Dodá nám to klid na práci," dodal.

Pro připomenutí pravidel - vítěz každé ze čtyř skupin ve své lize nejen postoupí o ligu výše pro příští ročník, ale zajistí si i místo v play-off o účast na EURO, pokud se na něj nedostane přímo skrze kvalifikaci.

Co je Liga národů? Nová soutěž nahrazující přátelské zápasy Osm hracích dní v termínu mezi zářím 2018 a červnem 2019 a pak každé dva roky Dělí se do čtyř výkonnostních lig a každá liga do čtyř skupin Podle této soutěže se bude dělat nasazování do košů pro los kvalifikace o EURO Z každé ligy postupují čtyři týmy o úroveň výš (kromě A) a čtyři sestupují o úroveň níž (kromě D) Ze soutěže také postupují na EURO čtyři týmy, které se na něj nedostanou z kvalifikace

Ukrajina tak má nakročeno velmi dobře, pokud zvládne i příští utkání s Českem (16.10.), vítězství ve skupině má víceméně jisté. Pro náš výběr ale není kvalifikace na EURO přes Ligu národů nereálná ani v případě, že nevyhraje svou skupinu v této soutěži, ani neskončí na prvních dvou místech v samotné kvalifikaci.

Každá ze čtyř lig bude mít své play-off, kde se mají utkat vítězové příslušných skupin. Pokud se ale vítězové svých skupin v Lize národů dostanou na EURO i skrze klasickou kvalifikaci, na jejich místa v play-off se posouvají další týmy z jejich ligy podle pořadí ve světovém žebříčku.

Kuriózní situace může nastat v nejvyšší části, Lize A. Tam nejlepší týmy čtyř skupin odehrají takzvané finále, které určí vítěze první Ligy národů a EURO nebude mít žádné napojení. V případě, že se většina favoritů dostane na EURO přes kvalifikaci a v Lize A tak nezbyde dost týmů, které by si to mezi sebou mohly rozdat v play-off, posune se do nejvyššího "koše" příslušný počet mužstev z nižší ligy, tedy B, kde je i český tým.

Vstup do nové soutěže tak sice Čechům nevyšel a favorit skupiny jim uniká, šance na využití Ligy národů k postupu na evropský šampionát ale stále existuje.

Tabulka skupiny B1

1. Ukrajina 2 2 0 0 3:1 6 2. ČR 1 0 0 1 1:2 0 3. Slovensko 1 0 0 1 0:1 0

