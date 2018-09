Krmenčík proti silným soupeřům mlčí. Simulování mu nepomůže, říká Siegl

Michael Krmenčík slaví svou druhou trefu do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichová (Sport)

Michael Krmenčík slaví svůj první gól ze tří do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichová (Sport)

Reprezentační bilance to není vůbec špatná – šestnáct zápasů, sedm branek. To se nechá vidět. Zádrhel je v tom, že první čtyři trefy do statistik naskočily už během pětice premiérových startů. Od té doby Michael Krmenčík skolil už jen dvěma góly San Marino a jedním Čínu. Proti zvučnějším celkům se neprosazuje. S Ukrajinou byl střídán v poločase. Zbraň MK15 mlčí. Proč? Důvodů je povícero, nad některými se v zamčené části zamýšlí v rozhovoru i bývalý útočník Horst Siegl.