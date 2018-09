Češi v Lize národů. Soutěž láká i na miliony, jak vypadá cesta na EURO?

UEFA od podzimu zavedla do reprezentačního kalendáře novinku, která doplňuje kvalifikační cyklus a nahrazuje někdy nudné přáteláky. Ještě před startem klasické kvalifikace o EURO 2020 se rozeběhne Liga národů, která je schválená už od března 2014.

Hraje v ní celkem 55 evropských reprezentací rozdělených celkem do čtyř výkonnostních lig podle žebříčku UEFA. Prvních dvanáct nejlepších týmů bude v áčku, druhých dvanáct v béčku, třetích patnáct v céčku a šestnáct nejhorších v Lize D.

Češi jsou zařazeni do druhé výkonnostní ligy, v první ze čtyř skupin se střetnou s Ukrajinou a Slovenskem. Hraje se systémem každý s každým doma, venku. Vítěz skupiny si zajistí postup do play off o postup na EURO, které se odehraje v březnu 2020. Samozřejmě za předpokladu, že se mužstvo na evropský šampionát nedostane přímo z kvalifikace. Tam postupuje celkem 24 týmů - 20 z kvalifikace, čtyři místa zbývají právě pro nejlepší z Ligy národů.

Co je Liga národů? Nová soutěž nahrazující přátelské zápasy Osm hracích dní v termínu mezi zářím 2018 a červnem 2019 a pak každé dva roky Dělí se do čtyř výkonnostních lig a každá liga do čtyř skupin Podle této soutěže se bude dělat nasazování do košů pro los kvalifikace o EURO Z každé ligy postupují čtyři týmy o úroveň výš (kromě A) a čtyři sestupují o úroveň níž (kromě D) Ze soutěže také postupují na EURO čtyři týmy, které se na něj nedostanou z kvalifikace

Postavení týmů po skončení skupinové fáze lig A až D určí také nasazení do košů pro los kvalifikace (v prosinci 2018) o postup na EURO 2020, která se hraje od března 2019 až do listopadu 2019. Přímo postoupí na EURO vždy dva týmy z každé kvalifikační skupiny, odpadávají tedy zápasy v baráži. Místo toho mají reprezentace, kterým se nevydaří kvalifikace, možnost dostat se na EURO právě na základě výsledků v Lize národů.

Každý vítěz ze skupin B, C a D rovněž postupuje pro další ročník Ligy národů o ligu výš, naopak poslední celky ze skupin A, B a C klesají pro další ročník ročník (2020/21) o ligu níž. Vítězové skupin z Ligy A si v červnu 2019 zahrají v tzv. Final Four o celkového šampiona Ligy národů.

UEFA reprezentace motivuje i slušnými prémiemi. Za účast v lize B dostanou Češi milion euro (26 milionů korun), maximální zisk šplhá až na 2 miliony eur (52 milionů korun). Celkový vítěz Ligy národů si přijde na 7,5 milionu eur (195 milionů korun).

Z výčtu vyplývá, že opravdu je o co hrát. "Bude to zajíavé," těší se Patrik Schick na start zápasu s Ukrajinou. Český výběr v říjnu čekají ještě zápasy na Slovensku a na Ukrajině, soutěž završí 19. listopadu v Edenu se Slovenskem.

