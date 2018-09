Výhry 4:0 a 3:0! Tak válí Lucembursko, z Ligy národů chce na EURO

Za posledních 22 let mají na kontě pouze šest soutěžních výher. V žebříčku FIFA jim patří 85. příčka. Přesto Lucembursko chce jet za dva roky na EURO. A dělá pro to, co může.

Do Ligy národů vstoupilo skvěle. Doma přehrálo Moldavsko 4:0 a poprvé od roku 1972 zvítězilo vyšším rozdílem než o jednu branku.

V úterý večer navíc přidalo tři body proti San Marinu (3:0). Ve druhé skupině divize D bojuje s Běloruskem o celkové vítězství a postup do play off, kde si jeden z týmů zajistí postup na evropský šampionát. To je pro zemi, která má jen lehce přes půl milionu obyvatel, velmi lákává představa.

Lucemburské obrození začalo už před víc než rokem. V kvalifikaci na MS v Rusku remizoval národní tým s pozdějším vítězem šampionátu Francií, následně si poradil s Běloruskem, Maďarskem, Albánií, Gruzií či Maltou. K tomu navíc přidali Lucemburčané remízu s Bulharskem a Senegalem.

Působivé, že? Řeči o trpaslíkovi už nejsou na místě. Lucembursko má poprvé v historii tým, který není v Evropě jen do počtu.

V současném kádru je hned několik zajímavých legionářů. Záložník Laurent Jans působí ve francouzských Métách, obránce Maxime Chanot hraje v USA za New York City a Mario Mutsch za polskou Legii. Zajímavým jménem je také záložník Olivier Thill. Ten v předkole Evropské ligy skóroval v dresu Niederkornu proti ruské Ufě a vzápětí právě do tohoto klubu přestoupil.

Co však stojí za nečekaným vzestupem lucemburského fotbalu? Základním kamenem bylo před 17 lety otevření národní fotbalové školy, kde se soustředí mladí fotbalisté ve věku 13 až 19 let. „Museli jsme změnit naši mentalitu,“ řekl Paul Philipp v rozhovoru pro britský deník The Guardian, bývalý hráč, trenér a současný prezident Lucemburské fotbalové asociace.

Jeho cílem je, aby se v Lucembursku vychovávali fotbalisté, kteří uspějí v sousední Francii, Belgii či Německu. „Je však velmi náročné přesvědčit mladé hráče, aby odešli pryč ze země, když si tu vydělávají slušné peníze a k tomu si hrají fotbal. My však potřebujeme, aby mladí kluci odcházeli už kolem 16 až 17 let a posléze se stali profesionály. To je náš dlouhodobý plán,“ dodal Philipp.

Při pohledu na soupisku Lucemburska, přesněji řečeno na tým, který přehrál Moldavsko 4:0, prošlo třináct hráčů ze současného A-týmu akademií. Devět z nich stále může hrát za výběr do 21 let a sedm jich působí v zahraničí. Zdá se, že několik let starý plán se skutečně začíná naplňovat.

Důkazem vzestupu tamního fotbalu může být i historicky první postup F91 Dudelange do základní skupiny Evropské ligy. Poté, co mistr ligy překvapivě v předkolech vyřadil Legii Varšava a Kluž, se stal prvním týmem, který pro lucemburský fotbal vybojoval vůbec první postup do základní skupiny v evropských pohárech.

TABULKA SKUPINY D2