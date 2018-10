Slováci míří vstříc TOP Evropě. Čím v práci s talenty předčili Česko?

To číslo je až ohromující. Hráči současného kádru slovenské reprezentace mají v pěti nejlepších ligách Evropy odkopáno o více než sedm stovek zápasů víc než čeští. Do toho propastného rozdílu se nesporně promítá generační síla, ale taky benevolence slovenských ligových klubů, jak nakládají s posuny svých hráčů do zahraničních soutěží.

Dáme si čtyři příklady.

Teď v létě pustila MŠK Žilina dva velké talenty do Serie A. FC Empoli stačilo zaplatit milion a půl eur, aby získalo 21letého útočníka Samuela Mráze. Fiorentina byla štědřejší, za 20letého obránce Dávida Hancka dala zhruba tři miliony eur.

Oba přitom neodehráli za Žilinu ani dvě celé sezony v kuse.

„Z naší strany by bylo manažersky nefér, ale i hloupé, kdybychom ty chlapce neuvolnili. Jasně, že vždycky záleží na finančních podmínkách, ale v podstatě se snažíme v každém jednotlivém případě dohodnout, protože ti hoši pak tím, v jakém prostředí budou dál vyrůstat, svou kvalitou mohou výrazně pomoci naší reprezentaci,“ prohlašuje za slovenský fotbal Dušan Tittel, sportovní ředitel MFK Ružomberok.

Ještě o rok dřív, než odcházeli Hancko s Mrázem, uvolnil Spartak Trnava do francouzského Olympique Lille tehdy 20letého brankáře Adama Jakubecha. A tady pozor, ten sice ještě neodchytal v novém klubu ani jeden soutěžní zápas, přesto svazoví trenéři Jakubecha neopomínají. Je pevnou součástí jednadvacítky a nyní byl při nemoci Matúše Kozáčika posunut do áčka.

„Rozhodli jsme se pro něj zároveň i proto, abychom neublížili naší jednadvacítce, proto jsme neukázali na jedničku Marka Rodáka, ale na Adama,“ vysvětloval tuto náhradu kouč Ján Kozák.