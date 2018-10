Lídr Dočkal! Burcoval v šatně, pak zářil. Správný kapitán, chválí hráči

Dočkal se v národním týmu objevil po více než roce, naposledy reprezentoval loni v říjn v utkání se San Marinem (5:0). Pak ho pozvánky míjely, naposledy chyběl ze zdravotních důvodů. Na první sraz pod trenérem Šilhavým ale přiletěl v plné síle i chuti.

Proti Slovensku byl klíčovým hráčem, vymyslel góly pro Michaela Krmenčíka a následně i pro Patrika Schicka. „Hlavně to byla přihrávka od Bořka Dočkala, který mě krásně jedničkou našel. Já jsem se zorientoval a uklidil to do branky. Spíš to byla Bořkova divočina,“ popsal svou trefu plzeňský šutér.

„Věděl jsem, že bude centrovat pravou nohou, tudíž se to bude točit od brány. Dobře se to sladilo, naběhl jsem si zezadu a pak šlo jen o to trefit se,“ doplnil Patrik Schick.

Sám Dočkal byl po utkání o poznání skromnější. „Někdy dáte pět skvělých balonů a v zápase z toho není nic, dneska oba útočníci gólové situace skvěle dohráli. U prvního balonu se tam Krmec (Michael Krmenčík) skvěle natlačil, udržel oba obránce na zádech, nezazmatkoval a krásně to uklidil. Druhý balon také nebyl nic výjimečného. Schicky (Patrik Schick) si to tam krásně našel. Balon byl celkem pomalý, pro útočníka je těžké se tam takhle dostat. Musím pochválit spíš je, jak tyhle akce dotáhli,“ chválil oba střelce nový reprezentační kapitán.

Dočkala si do role lídra vybrali hráči i realizační tým. Záložník působící ve Philadelphii k celému týmu promluvil před utkáním.

„Jako kapitán si vzal slovo a měl proslov,“ prozradil stoper Jakub Brabec. „Co ale říkal, nechci ani naznačit,“ culil se. „Jsme rádi, že je zpátky. Je to kapitán, ukázal to před zápasem i v něm. Byl důležitý i v situacích, kdy jsme byli zataženější, měli jsme to na koho vyhodit a mohli zkusit jít do brejku,“ ocenil český obránce.

Dočkal byl proti Slovensku plný chutě i elánu. Často si chodil pro balony, zahrával standardky, vymyslel řadu zajímavých akcí, vrcholem byly dvě gólové asistence. „Vidíte, kde hraje a že je tam králem asistencí. Takového hráče český nároďák potřeboval. Umí dát finální přihrávku, hrát jeden na jednoho. Ve středu hřiště kraloval. Jsem rád, že je zpátky a stal se kapitánem,“ ocenil Krmenčík.

V týmu se po nástupu nového realizačního týmu celkově vyčistila atmosféra. „Potřebovalo to trošku nový náboj. Bořek to vzal do svých rukou, přišel Eda Poustka (masér), ten tam dělá největší srandy, co jsem viděl. Tým žije, dostal druhý dech a to jsme potřebovali. Doufám, že budeme úspěšní,“ líbilo se Krmenčíkovi.

S tím souhlasil i Brabec. „Jsem rád, že jsme konečně, to, co jsme vložili do mančaftu, tedy týdenní přípravu a pak odhodlání jít do zápasu, podpořili i výsledkem,“ vykládal spokojený český zadák.

