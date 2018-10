Šilhavý: Víc jsem si přát nemohl. U týmu jsme udělali spoustu práce

Video k článku 720p 360p REKLAMA Dokonalé střídání! Kéž by to šlo vždy tak naplánovat, lebedil si Šilhavý zásahy Krmenčíka se Schickem VŠECHNA VIDEA ZDE

Které?

„Udělali jsme za těch pár dní spoustu práce. Nejenom fotbalové a taktické věci, ale i v kabině a kolem týmu. Za tohle musím pochválit realizační tým, kluky na hřišti i ty, co nehráli. Bylo to silné. Hráli jsme proti těžkému soupeři, ale my jsme prostě chtěli víc. Slováci měli obrovské šance ve chvíli, kdy jsme vypadli z role. Ale nedali je. My ano – a takticky to uhráli.“

Zmíněné šance zahodili ve druhém poločase, kdy jste se dostali pod tlak. Proč?

„To by bylo na širší analýzu, ale z větší části to zapříčinila kvalita soupeře. Tahle generace Slováků je skvělá. Do toho byli fantastičtí diváci, soupeře hnali do útoku. Navíc jsme se malinko roztáhli a oni toho využívali. Problémy nám dělal střídající Weiss… Naštěstí jsme to zvládli.“

Je hodně důležité začít nové angažmá vítězstvím?

„Víc jsem si přát nemohl. Vyhrát v takovém velkém zápase, v derby, to je úžasný. Mám z toho obrovskou radost. Z týmu jsem cítil sílu a asi to tak mělo být. Jen doufám, že to nebude taková ta první vlaštovka. Ale že budeme sílit a zlepšovat se s každým odehraným zápasem.“

Dočkal: S kapitánskou páskou se moje role nemění 720p 360p REKLAMA

Pochválíte někoho z hráčů speciálně?

„Ne, tohle byl týmový výkon! Nicméně Bořek Dočkal přihrál oběma hrotovým útočníkům na dva góly, ne nadarmo je nejlepší nahrávač v americké MLS…“

Co David Pavelka a Ondřej Čelůstka, které jste nasadil do sestavy po jejich dlouhé repre pauze?

„Od Čeldy to ze začátku bylo trochu nervózní. Hrál na Nemce, což je silný a dobrý útočník. Postupně to ale zvládal. V soubojích byl jedním z našich nejlepších hráčů. A Pavelka? Hrál, jak ho znám. Pracoval od první do poslední minuty.“

I díky němu zafungoval plán eliminace středopolařů Slovenska? A byl tento taktický prvek jedním z klíčů vítězství?

„Ano, byl to klíč k úspěchu. V předchozích zápasech jsme vzadu dělali chyby. Byli jsme hodně otevření, takhle to nejde hrát. Proto jsme chtěli být kompaktní, hrát na malém hřišti, nepouštět Slováky středem, kde jsou silní, a spíš je nechat vyhazovat míče do stran, kde je to nebezpečí menší. Díky tomu jsme získávali balony a chodili dopředu. Bez chyb to nebylo, ale věřím, že se budeme zlepšovat.“

Nyní pojedete na Ukrajinu, počítáte se změnami v sestavě?

„Musíme si uvědomit, že tým se pořád tvoří. Máme hráče, kteří zůstali doma – zranění Darida, Kopic nebo Suchý. Ti by tady asi byli, není to uzavřená nominace. O sestavě na Ukrajinu zatím nejsme rozhodnutí, ale ani tři čtyři změny nejsou špatně. Každý hráč, co tady je, je platný a má svou kvalitu. Víme i to, že Ukrajina je silná. Skvělí jednotlivci, vyspělé mužstvo. Přesně tyto zápasy nám ukážou sílu našich hráčů.“

Schick srazil Slováky: Jsem teď rád za každý gól, říká 720p 360p REKLAMA

Dokonalé střídání! Kéž by to šlo vždy tak naplánovat, lebedil si Šilhavý zásahy Krmenčíka se Schickem 720p 360p REKLAMA