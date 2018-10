Holoubek chválí: Hráčům to není jedno, u Šilhavého funguje X faktor

Video k článku 720p 360p REKLAMA Dočkal: Prostoru pro zlepšení je pořád dost. Páska? Něco speciálního VŠECHNA VIDEA ZDE

Překvapilo vás, že Češi utkání na Slovensku zvládli vítězně?

„Mě to nepřekvapilo. Čekal jsem, že budeme úspěšní, hra se zvedne, zlepší a půjde o kvalitnější utkání, než Češi předváděli v posledních zápasech. Jsem za to moc rád. Kádr se obměnil, je to dobrý příslib do budoucna pro nás pro fanoušky i pro celý český fotbal. Je jenom dobře, že se vyhrálo.“

Jak na mužstvo zapůsobil nový trenér Jaroslav Šilhavý?

„Vždycky, když přijde nový trenér, tak se něco změní. Tady šlo o hráčský kádr, strategii hry. Jarda Šilhavý je štístko, v tomhle je skvělý. Zafungoval jeho X faktor. Jsem za něj rád, je to dobrý trenér i dobrý člověk. Přeju mu to, stejně jako to přeju celému českému fotbalu.“

Bylo důležité, že nastoupili dva hráči z turecké ligy (Ondřej Čelůstka, David Pavelka), které předchozí trenér Jarolím opomíjel?

„Musel zkusit sáhnout na jiné hráče, to byla správná volba. Teď je potřeba, aby se hra i sestava nějakým způsobem zastabilizovala, aby nešlo jen o jeden povedený výkon se Slovenskem. Dávu (Pavelku) znám hodně dobře, v Turecku hraje, našel tam pohodu i klid a přenesl to do zápasu. Ale jak jsem zmiňoval X faktor u Jardy Šilhavého, určitě jím byl i Dočky (Bořek Dočkal). V tuhle chvíli je to rozdílový hráč, takových moc nemáme. Udělal dvě asistence, kope skvělé standardky, umí hru zklidnit a naopak i zrychlit. Za mě to odehrál hodně dobře.“

Čekal jste, že návrat do reprezentace ze zámořské soutěže zvládne v takovém stylu?

„Dočky má nadstavbu, je to kvalitní hráč. Zvládá to celou kariéru, v tuhle chvíli je to jeden z nejlepších českých hráčů a ukázal to na Slovensku. Četl jsem s ním rozhovor před zápasem, dávalo mi to hlavu a patu. Sám říkal, že to není o nějakých hráčích, ale o celém týmu. On týmu hodně pomohl.“