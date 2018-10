Expert Palička: Komunikace asi nebyla Jarolímova cesta, Dočkal je bingo

Video k článku 720p 360p REKLAMA Dočkal: Prostoru pro zlepšení je pořád dost. Páska? Něco speciálního VŠECHNA VIDEA ZDE

Dříve nebyla?

„Ne tolik. Ostatně i trenér Jaroslav Šilhavý je známý tím, že si zakládá právě na bezpečné hře. Od toho se mužstvo může odpíchnout k dalším věcem, jako je útočná kombinace. Na Ukrajině jsme dokázali udržet míč, být nebezpeční. V minulosti tohle nebylo. Když jsme získali balon, za chviličku jsme o něj zase přišli.“

Čím to je? Vážně jen změnou trenéra?

„Vždycky to není jen tímhle. Trenér především nastolil strategii a hráči ji přijali. Bylo to jasně vidět na chování hráčů, zejména po ztrátě balonu.“

Že se zlepšil jejich individuální přístup?

„Když se podíváme na Krmenčíka v české lize a na Krmenčíka v reprezentaci, je to jiný hráč. Na Slovensku se rval jako o život. Celkově byl přístup všech hráčů daleko lepší.“

Proč to tak není pořád?

„Mohlo to být jiným prostředím, lepší atmosférou v týmu. Třeba se chtěl Krmenčík na mezinárodní úrovni ukázat a ještě více se prodat.