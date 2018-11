Siegl: Slováci si hráli na svém písečku. Řekl, v čem je Šilhavého úspěch

Jak se vám líbil český výkon proti Slovensku?

„Začal bych trošku jinak. Je škoda, že takový zápas nebyl vyprodaný už třeba 14 dní dopředu. Málokdy se poštěstí, že hrajeme s ‚bratry‘ Slováky. Na setkání slovenských a českých fotbalistů, kde jsem v rámci utkání byl, mě také trošku zklamalo, že tam nebyli všichni. Ke stoletému výročí založení Československa to byla symbolická akce, děkuji asociaci za pozvání, povedlo se to. Třešničkou bylo to, že se vyhrálo. Prvních patnáct minut byli Slováci jasně lepší, pak tomu dal nádech český gól a zápas jsme dohráli v pohodě. Po příchodu trenéra Šilhavého si to docela sedlo, hlavně nedostáváme branky. Vítězství je důležité do dalších bojů, musím pogratulovat týmu a hráčům, co nastoupili. Zvládli to velmi dobře.“

Baví vás teď koukat na reprezentaci?

„Vždycky dá ráz utkání výsledek, který se teď povedl, povedl se i předtím na Slovensku, to je důležité. Hráči se vyjádřili sami, že je to po nástupu trenéra Šilhavého teď pozitivnější, lepší, také oni se na sraz víc těší. Trošku se to uklidnilo, musím souhlasit s tím, že se na to dá koukat. Trenér ví, že jsou tam stále výpadky, ale na konci je důležitá výhra.“

V čem spočívá kouzlo trenéra Šilhavého?

„Jeho nástup přišel v pravou chvíli. Tým dostal nový náboj. Hráči, co nastupují, odvádí maximum. Vydrův příchod, který předtím nechtěl moc jezdit, k tomu hrál dobře i Jankto. Tým si sedl, máme i dobré gólmany, je jedno, kdo chytá, tam máme velkou sílu. V útočné fázi si velice dobře vede Schick, i když v klubu nedostává moc prostoru. Je vidět, že jde o nadstandardního hráče. Musím pochválit i Součka, který si přenesl do nároďáku výkony ze Slavie. Jeho penzum práce je na hřišti veliké. Celé mužstvo působilo soudržně, byl to týmový výkon.“