Ronaldo o top formě ve 34 letech: Je to o hlavě! Věří v triumf v Lize národů | iSport.cz

"Je mi ctí nosit tento dres a reprezentovat Portugalsko. Hrát v Lize národů je speciální, a dávat v ní góly je třešničkou na dortu," zmínil Ronaldo před nedělním finále proti Portugalsku (ONLINE od 20:45 ZDE>>>).

O dortech sice mluví, evidentně si jich ale moc nedopřává. Ve 34 letech je portugalský snajpr stále na vrcholu fyzických schopností a kouska tuku abyste na něm pohledali. Jaký je klíč k jeho úspěchu?

"Jde o přípravu, o mou pracovní disciplínu. Díky tomu se i ve 34 letech cítím dobře. Nejdůležitější věcí je vaše hlava, musíte se cítit šťastní a motivovaní. Myslím, že mám fotbalu pořád co dát," řekl Ronaldo.

Portugalce nečeká ve finále nic snadného. Nizozemci jsou po sušších letech zase na vrcholu, těží z útoku vedeného obrozeným Memphisem Depayem a hvězdného stoperského dua Matthijs de Ligt - Virgil van Dijk. "V posledních zápasech jsem je sledoval a mají excelentní tým se skvělými hráči, mladými i zkušenými. Víme, že budou těžkým soupeřem," uznal Ronaldo.

"Když si obléknu dres národního týmu, je to pro mě velká čest, je to úplně jiný pocit, než hrát za klub. Je to naše země - moje rodina je portugalská, i moji přátelé. Vyrůstal jsem tady, tak je pro mě vyjímečné obléknout dres reprezentace. A šance bojovat o trofeje to dělá ještě vyjímečnějším," zmínil Ronaldo, který svou zemi dovedl k triumfu na EURO 2016.

34letá superstar očekává i výhodu domácího prostředí, Final Four Ligy národů se totiž hraje právě v Portugalsku. "Doufám, že stadion bude plný energie, která se přenese i na nás. Společně můžeme být šampiony," věří.