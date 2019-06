Génius Ronaldo zase řádil! Předtím zasáhl VAR podobně jako v Ďolíčku | iSport.cz

Vzpomínáte? Česká liga v březnu zažila podobnou situaci. Bohemians v Ďolíčku hráli proti Slavii a po skvěle sehraném brejku šli rychle do vedení. Stadion vybuchl euforií, hráči slavili… Vše ale trvalo jen chviličku.

Rozhodčí Pavel Královec se za pomoci videa vrátil k předchozímu souboji ve vápně „klokanů“ a za faul na Lukáše Masopusta nařídil penaltu pro Slavii. Tomáš Souček skóroval a místo domácích najednou měli náskok hosté. „VAR je destrukce fotbalu, výrazně poškodil zápas,“ zlobil se pak kouč Bohemians Martin Hašek, jehož mužstvo nakonec prohrálo jasně 0:3.

Že video může přinést náhlý obrat, teď na vlastní kůži poznali i hráči Portugalska v čele Cristianem Ronaldem. Proti Švýcarsku vedli v semifinále Ligy národů 1:0, když se právě CR7 parádně trefil z přímého kopu.

Krátce po změně stran ale hostující Shaqiri nacentroval dlouhý míč do vápna na Zubera, který po souboji se Semedem spadl. Švýcaři se dožadovali odpískání penalty, rozhodčí Brych však hru nepřerušil, přestože ihned začal situaci konzultovat přes sluchátka s videorozhodčím.

O půl minuty později naopak odpískal pokutový kop po evidentním faulu na domácího Silvu. Pak se ale vrátil k předcházejícímu souboji a své původní rozhodnutí přehodnotil. Rodriguez se štěstím dostal míč do brány a vyrovnal na 1:1.

Podle švýcarského trenéra Vladimira Petkovice posoudil Brych situaci správně. „V tomto případě to sudímu nebylo pravděpodobně jasné natolik, aby přerušil hru, přestože se tato možnost v pravidlech vyskytuje. Učinil správné rozhodnutí a zvládl to dobře," řekl novinářům rodák ze Sarajeva.

Jeho protějšek Fernando Santos se k události nechtěl vyjádřit. „Nejsem tu od toho, abych tyhle situace hodnotil. Ptali se mě na to při minulém zápase, na němž VAR nebyl. Každý si stěžoval na penaltu, která se nepískala," připomněl Santos březnovou remízu se Srbskem 1:1 v kvalifikaci o postup na Euro 2020.

Kouče Portugalců ale nakonec nepřehledná situace mrzet nemusela. Zápas na stranu jeho týmu v samém závěru zlomil opět Cristiano Ronaldo. Dvě minuty před koncem prudce k tyči trefil přihrávku Bernarda Silvy, krátce nato ještě zakončil rychlý brejk. 3:1!

Cristiano Ronaldo hat trick for Portugal against Switzerland in Nations League final. pic.twitter.com/MaQTcHZQmk