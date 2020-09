Hubník v reprezentaci po 4 letech: Neváhal jsem ani minutu

Reprezentační kariéru ukončil už před čtyřmi lety po mistrovství Evropy ve Francii. V těžké chvíli ale nad pomocí národnímu týmu neváhal ani minutu. Když byl zkušený stoper Roman Hubník z Olomouce osloven, aby šel velet narychlo poslepovanému reprezentačnímu souboru v duelu Ligy národů proti Skotům, rád kývnul. „Bylo to rychlé, ale příjemně mě to překvapilo,“ prohlásil Hubník na tiskové konferenci. Šestatřicetiletý bard si na domovském Andrově stadionu v pondělí připíše jubilejní třicátý reprezentační start. Na Skoty má příjemné vzpomínky, před deseti lety jim dal vítězný gól v kvalifikaci o EURO.

Co jste si pomyslel, když jste byl osloven, jestli byste v této těžké situaci pomohl národnímu týmu?

„V pátek dopoledne jsme se tady v Olomouci s klukama balili v kabině, vůbec mě v tu chvíli nenapadlo, že v sobotu tu budu znova. Bylo to rychlé, ale příjemně mě to překvapilo. Rád jsem to využil, jsem tu doma. Věřím, že jsme schopní tu něco udělat. Především dobrý výsledek.“

Váhal jste nad tím, zda nominaci přijmete?

„Neváhal jsem ani minutu. V téhle dnešní době není nic nemožné. I když mám nějaký věk, nabídku jsem rád přijal.“

Asi by vás před čtyřmi lety, když jste po mistrovství Evropy ve Francii končil reprezentační kariéru, nenapadlo, že se v reprezentaci ještě objevíte, že?

„Samozřejmě mě to nenapadlo, protože jsem reprezentační kariéru ukončil. Ale doba je taková, že nic není možné. Jsem tu rád.“

Co vůbec říkáte rozmanitému složení mužstva?

„Zatím nebyl čas přemýšlet, kdo hrát bude a kdo ne. Čekali jsme na výsledky testů, naštěstí všechny byly negativní. Věřím, že i v tomhle časovém presu nám trenéři dokážou předat informace a my se jimi budeme na hřišti řídit. Klobouk dolů před realizačním týmem, před trenérem, před kluky, že se během krátké doby složil takový tým. Doufám, že na hřišti odevzdáme maximum a že to zvládneme.“

Povedete tým jako kapitán?

„To je otázka spíš na trenéra, kdo bude kapitán.“

V týmu je hodně vašich spoluhráčů z Olomouce. Co tomu říkáte?

„Za tak krátký čas není úplně snadné sestavit třiadvacetičlenný tým. Myslím, že bylo i trochu logické, aby tu byli hráči z Moravy. Řekl bych, že v tomhle případě to bylo asi to nejlepší řešení.“

Před deseti lety jste vstřelil Skotům gól v kvalifikaci o mistrovství Evropy, vyhráli jste tehdy 1:0. Vzpomněl jste si na toto utkání?

„Samozřejmě jsem na ten zápas, co mi vyšel, pomyslel. Dal jsem branku, byl to důležitý duel, protože jsme pak postoupili na EURO. Byl bych rád, kdybych to po deseti letech zopakoval. Výsledek 1:0 by nebyl špatný.“

Byl to váš nejdůležitější gól reprezentační kariéry, když nastartoval cestu na EURO?

„Ono těch gólů jsem moc v národním týmu nedal, takže ano, určitě to byl můj nejdůležitější gól v mé reprezentační kariéře.“