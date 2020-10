Souček se omlouval za spálenou šanci. Gól nám asi nebyl souzen, řekl Kúdela

Francouzská radost po trefě do sítě Chorvatska • Reuters

Češi cítili, že v prázdném Hampden Parku měli brát víc. „Prohráli jsme zápas, který jsme neměli prohrát. Nebyli jsme horším týmem. Měli jsme spoustu šancí, bohužel nám to tam nespadlo,“ litoval Kúdela.

Několik příležitostí měl Matěj Vydra, tu největší pak asi Tomáš Souček, který krátce před koncem překopl z pár metrů odkrytou bránu. „Bylo to nějak tečované, neviděl jsem míč, až na poslední chvíli. Chtěl jsem hned zakončit. Beru to jako chybu, za kterou se musím klukům omluvit. Mohli jsme získat alespoň bod,“ kál se Souček také v interview pro ČT.

„Bylo tam hodně momentů, kdy jsme mohli dát gól. Celý druhý poločas jsme to valili. Chyběl důraz i trochu štěstí. Hodně nás mrzí, že jsme prohráli,“ doplnil záložník z anglického West Hamu. Rozhodl řetězec chyb hned v 6. minutě, kdy Skotové získali balon, a Ryan Fraser skóroval.

Češi tak zůstávají v tabulce výkonnostní skupiny B v Lize národů druzí, dvě kola před koncem ztrácejí na Skoty čtyři body. „Jeli jsme s tím, abychom vyhráli nebo alespoň neprohráli. Všichni si přejeme jít do skupiny A. Je to pro nás velké zklamání, ale ještě není konec. Pokusíme se dvakrát vyhrát a uvidíme, jak budou hrát Skotové,“ poznamenal Souček. Český celek přivítá v listopadu doma Izrael a Slovensku, Skotové hrají se stejnými soupeři venku.

Reprezentace má za sebou další sraz plný komplikací kvůli koronaviru. „Bylo to složité, ale taková je dnešní doba. Asi žádný člověk v práci neví, co bude druhý den. Ale myslím, že jsme se s tím vypořádali,“ prohodil Souček. „Všichni ze svazu na tom makali, ale někdy to člověk neovlivní, koronavirus můžete chytit kdekoliv. Myslím, že jsme se s tím poprali statečně, i když teď převládá zklamání z toho, že jsme prohráli,“ doplnil Kúdela.

Reprezentační premiéru si odbyl útočník Tomáš Poznar ze Zlína. Do nominace ho před odletem do Skotska postrčila kalamita v útoku i čtyři pozitivně testovaní hráči během srazu. „Jsem strašně rád, že jsem se sem dostal, vážím si toho,“ popisoval obrovitý forvard.

Ten se od neděle připravoval se záložním mužstvem, které bylo nachystáno pro všechny případy odcestovat na Ostrovy. „Mělo to smysl. Byli jsme připravení, trenéři čerpali z minulého srazu, motivovali nás, zhostili jsme se toho dobře,“ usoudil Poznar.

Zahrál si pětadvacet minut. „Viděli jsme, že Skotové zalézají. Měl jsem zabíhat obranu, vyhrávat souboje a zkusit zužitkovat nějaký centr,“ vylíčil útočník Zlína.