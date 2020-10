Záskok Chytrý po Skotsku: Prohra mrzí. Jak se spojil se Šilhavým?

Během zápasu byl propojený s hlavním trenérem Jaroslavem Šilhavým, jehož do Skotska nepustila koronavirová nákaza. Skrze vedoucího mužstva Tomáše Pešíra konzultovali taktické manévry, jednotlivá střídání. Výsledek se ale nedostavil. Česko prohrálo pod vedením asistenta Jiřího Chytrého ve skupině B Ligy národů ve Skotsku 0:1 po gólu ze šesté minuty. V dalším průběhu zápasu nevyužilo kupu možností. „Chtěli jsme minimálně neprohrát a udělat situaci ve skupině dramatickou. Bohužel se to nepovedlo,“ povzdechl si zaskakující hlavní kouč v rozhovoru pro Českou televizi.

Jak hodnotíte výkon a výsledek?

„Hodnocení se bude hodně lišit, výsledek je špatný. Je v kontrastu s výkonem, ale ono to s tím souvisí. Dostali jsme na začátku hloupý gól. Podcenili jsme jednu situaci, nebyla dostatečně důrazně dohraná. V dalším průběhu jsme zápas odpracovali, hráli jsme ve velké intenzitě, vytvářeli jsme si šance, ale kvalitativně tomu chybělo lepší řešení v koncovce. Příležitostí ke vstřelení branky jsme měli dost. Prohrát jsme neměli.“

Nechyběla mužstvu ze začátku dynamika?

„Myslím si, že to v tom nebylo. Byli jsme na zápas připravení. Spíš jsme podlehli dojmu, že nám Skotové zkraje přenechali iniciativu a my nebyli nachystaní přepínat v dostatečné intenzitě. Je to spíš otázka kvality myšlení a rozhodování, než kondice. Byli jsme v tomto ohledu pasivní a z toho vyústila i jediná branka zápasu.“

Jak jste prožíval zápas v nové roli?

„Spíš bych řekl, že jsem jen vedl mužstvo. Hlavní trenér je pořád Jarda Šilhavý. Co se týče koučinku, dílčí tíhu zodpovědnosti jsem cítil před utkáním. Pak jsem byl již v zápase a neměl čas o těchto věcech přemýšlet. Jsem dost dlouho trenérem, abych nevěděl, nebo se necítil. Navíc jsme měli jasně daný cíl: chtěli jsme navázat na dvě vítězná utkání, nálada v týmu byla dobrá. Mrzí mě, že jsme prohráli. Chtěli jsme minimálně remizovat a udělat situaci ve skupině dramatickou. Bohužel se to nepovedlo.“

Probíhala během zápasu komunikace s trenérem Šilhavým?

„Dohodli jsme se, že Jarda bude online na předzápasové přípravě. Při zápase byla možnost komunikace přes vedoucího mužstva Tomáše Pešíra. Domluva byla taková, že pokud by měl Jarda potřebu do zápasu nějakou radou vstoupit, tak to bylo možné. Tak jsme to i dělali. Byla vymyšlená zápasová strategie, podle vývoje jsme měli připravená různá střídání. Rozhodnutí jsme v reálu konzultovali.“

Je posun v tabulce na první místo před zbylými dvěma zápasy beznadějný? Na Skotsko ztrácíte čtyři body…

„To v žádném případě, nicméně jsme si to udělali těžší.“

Máte za sebou další nesmírně složitý sraz ovlivněný koronavirovou nákazou. Jaké poznatky si odnášíte?

„Určitě na to zase budu vzpomínat. Podmínky jsou vážně specifické. Tohle nechcete zažívat. Musíte improvizovat, reagovat na nečekané události. Doufám, že celosvětově se vše nejpozději v příštím roce vrátí do normálu. Samozřejmě jsme rádi, že můžeme aspoň hrát, ale ve Skotsku jsme se těšili na nádhernou atmosféru, namísto toho jsme hráli před prázdným stadionem.“