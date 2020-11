Král: Hráli jsme vysoko, jak jsme chtěli. Hru jsme mohli kontrolovat lépe

Viděl jste také rozdíl v týmovém výkonu v prvním a ve druhém poločase?

„Samozřejmě cítíme, že rozdíl tam byl. V prvním poločase jsme byli o něco aktivnější. Ve druhé půli to bylo dáno i výsledkem. Ale hru jsme mohli kontrolovat lépe. Když na tom zapracujeme, bude to dobré. Celkově si myslím, že jsme odehráli dobré utkání, hráli jsme vysoko tak, jak jsme chtěli.“

Jak vás před zápasem potěšilo, že Slovensko porazilo Skotsko, a máte tak pořád šanci na první místo ve skupině?

„Rozhodně nám to udělalo radost, máme šanci vyhrát. Ale nic extra se pro nás neměnilo, chtěli jsme oba naše zápasy vyhrát, na tom se nic nemění.“

Ve středu zálohy jste nastoupil s Tomášem Součkem a Vladimírem Daridou. Jak vám spolupráce s nimi sedí?

„Se Sukem jsem už odehrál spoustu zápasů ve Slavii a v reprezentaci, s Vláďou Daridou se taky skvěle doplňujeme. Myslím, že všichni tři jsme běhaví, plus každý má něco navíc. Spolupracuje se mi s nimi skvěle, jsem za to rád.“

Vyhovuje vám, že jste všichni tak pohybliví a můžete i na silnější soupeře tlačit?

„Vzhledem ke stylu, kterým se chceme prezentovat a který je na presinku založený, nám to sedí. Myslím, že se i skvěle doplňujeme, a na hřišti je to vidět. Vycházíme spolu dobře i mimo hřiště.“

Dali jste jen jednu branku, v poslední době máte se střílením gólů trochu problémy. Tušíte, čím to je?

„Na to je těžké odpovědět. Nevím sám, čím to je. Šance si vytváříme, jde o to je proměnit. V poslední době vyhráváme na jednu branku, ale výhra je výhra, a to je nejdůležitější.“