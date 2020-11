Darida chválil vítězný gól: Krásná akce! Po přestávce jsme nebyli klidní

První poločas v pořádku, druhý s výhradami. Někdy i vážnými. Přesto je výsledek potěšitelný. 1:0!

„Závěr jsme nedohráli, jak bychom si představovali. Soupeř šel do deseti. Místo, abychom z toho vytěžili, tak se nám hra naopak zbortila. Závěr byl zbytečně dramatický. Nedařilo se nám sbírat odražené balony, ztráceli jsme je, Izraelci byli víc aktivní a měli dost centrů do vápna,“ hlásil po utkání Jakub Brabec.

Plzeňský stoper podal velmi dobrý výkon, za poslední dobu rozhodně nejlepší. Celý zápas měl na starosti extrémně nebezpečného útočníka Erana Zahaviho. Až na jednu situaci, kdy se fantastickým zákrokem ukázal Tomáš Vaclík, izraelského střelce pokryl. „Je to skvělej hráč. Bylo výzvou hrát proti němu. Jsem rád, že nám gól nedal,“ culil se Brabec.

Jedinou branku utkání vstřelil už v sedmé minutě Darida. Kapitán týmu zakončil podařený ťukes ve vápně, který zahájil přesným centrem z levé strany Jankto. „Před gólem mi dal Janktič krásný balon, sklepl jsem to na Ondráška, pak mi to vrátil Vláďa Coufal, byla to krásná akce,“ spokojeně pokyvoval hlavou. Jakmile ale přešel k hodnocení druhé půle, kabonil se. „Už jsme nebyli tak klidní na balonu a pološance, kdy jsme mohli jít do brejku, jsme nevyřešili líp. I proto jsme se trochu dostali pod tlak. Izrael neměl, co ztratit, my jsme nedokázali podržet vepředu balony a na konci jsme byli zbytečně ve stresu,“ přiznal zkušený středopolař.

Velmi podobně to viděl i Jakub Jankto. Celý zápas byl obrovsky aktivní, mohl vstřelit dvě branky, ale v zakončení nebyl přesný. „Chtěli jsme být aktivní, třicet minut to bylo super, pak nám to Izraelci nám to zkomplikovali, zejména ve druhé půli. Posledních dvacet minut vrhli vše do útoku, Vacloš náš hodně podržel. Hráli v pěti vzadu, ale přesto jsme tam nacházeli díry. Především v prvním poločase. Sám jsem měl dvě střely, hlavně ta druhá mě mrzí. Při gólové situaci jsem intuitivně viděl na zadní tyči spoluhráče. Jsem rád, že to vyšlo,“ oddechl si.

Ve středu se Česko střetne opět v Plzni se Slovenskem. K tomu, aby se národní dostal na první místo ve skupině a postoupil do elitní Ligy A Ligy národů, musí ve federálním derby zvítězit a zároveň spoléhat na ztrátu vedoucího Skotska na půdě Izraele.

Tabulka:

1. Skotsko 5 3 1 1 5:3 10 2. ČR 5 3 0 2 7:5 9 3. Izrael 5 1 2 2 6:7 5 4. Slovensko 5 1 1 3 5:8 4