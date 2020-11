Ondrášek: Padla mi tam největší šmudla. Jdeme správnou cestou

Znamená pro vás víc postup, nebo výhra v derby se Slovenskem?

„Je to derby, všichni takový zápas chtějí vyhrát. Naším hlavním cílem bylo postoupit, to určitě bereme. Že jsme vyhráli derby, je taková třešnička na dortu.“

Jak jste prožíval závěrečnou euforii, kdy jste slavili v hloučku mezi střídačkami?

„Na minulém srazu byly dva zápasy se Skotskem opravdu těžké, odehráli jsme to na sto procent, bohužel jsme u nich nedali gól, to se stává. Tým ukázal charakter, vážím si toho, že jsem v něm. S Izraelem jsme mohli v neděli dát víc gólů, ale co bylo, bylo. Dokázali jsme, co jsme chtěli, a jdeme dál.“

Těšíte se na zápasy proti silným soupeřům v elitní skupině Ligy národů?

„Myslím, že všichni, co tady jsou a hrají fotbal, chtějí hrát proti těm nejlepším. Pro takové zápasy fotbal hrajeme. Hlavně doufáme, že se na stadiony vrátí fanoušci a užijí si takové zápasy s námi.“

Vnímáte, že jste pevnější součástí týmu a máte větší důvěru?

„Neřekl bych, že jsem pevnou součástí týmu, ale věřím, že jsem jeho částí. Každý sraz probíhá po nějaké době, člověk si nominaci musí zasloužit výkony. Každý musí makat, já jsem momentálně rád za důvěru trenéra. Chtěl jsem dát gól, po zápase s Izraelem mi trenéři vyčítali, že jsem se málo pohyboval ve vápně. Na tom jsem se snažil zapracovat, dostal jsem se víc do šancí, kluci mě neustále hecovali a tlačili mě do toho. Ze tří možností mi tam spadla ta největší šmudla, jsem za ni ale pochopitelně rád. Moc jsme ten gól potřebovali a chtěli. Věřím, že tohle je cesta k tomu, abych byl úspěšný na tomhle i na dalším srazu.“

Kam se podle vás český tým dostal za dva roky pod vedením Jaroslava Šilhavého?

„Připojil jsem se k týmu později. Je tady taková parta, že mezi sebe přijme každého, takže se ke mně ostatní chovali, jako kdybych tady byl celou dobu. To mně osobně také moc pomohlo. Parta je tady v topu, všichni makají za všechny. Jde to správnou cestou, vidím, že každý sraz jsou kluci víc a víc sehraní a výkony jsou lepší.“