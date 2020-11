Czech Ham proti „starým pánům“ ze Slovenska. Repre roste i díky Moyesovi

Gólová radost Zdeňka Ondráška po gólu do sítě Slovenska v Lize národů • Pavel Mazáč / Sport

Gólová radost Zdeňka Ondráška po gólu do sítě Slovenska v Lize národů • Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem v Premier League jako skvělá reklama pro Slavii a celý tuzemský fotbal? Každopádně.

Za celý rok 2020 (a nejen ten) možná FORTUNA:LIGA neměla tak dokonalé PR jako lukrativní přestupy a zejména následné výkony této dvojice v zápasech proti naprosté světové špičce. Žádné zvykání si, hned byli vhozeni do vody a okamžitě suverénně plavali.

Největší profit z vynikajícího vstupu ex-vršovického dua do prestižního angažmá ve West Hamu United však už sklízí (a jsem přesvědčen, že v budoucnu bude ještě více sklízet) česká reprezentace.

Už po zápasech Slavie v Lize mistrů bylo vidět, jak z formy Trpišovského družiny nároďák těží, ale nyní je a bude benefit pro Šilhavého partu díky zkušenostem z Anglie ještě lepší.

Součkův inteligentní computer proti Slovákům opět ukázal svou extratřídu: byl vždy na správném místě a navrch přidal vítězný gól. Už nás to ani nepřekvapí, bereme to od tohoto defenzivního záložníka jako samozřejmost, což samo o sobě svědčí o tom, že je rodák z Havlíčkova Brodu komplexním top středopolařem bez slabin.

A Coufal? Jednoznačně nejlepší výkon za repre. Jeho další progres demonstrovalo už úvodních sedmnáct minut, kdy do slovenského vápna vyslal čtyři famózní centry. Dva ze své tradiční pozice, jeden z hloubi pole a jeden levačkou po nečekaném zaseknutí a posazení protihráče na zadek.

Vidím na hrotu urostlého a nebezpečného Zdeňka Ondráška, který míče ze stran doslova přitahuje a umí je uklízet do sítě? Tak to pošlu do správného prostoru a mám splněno – tak nějak možná zněla taktika realizačního týmu. Splněna byla dokonale. Byť kanonýr Plzně nakonec skóroval kvůli výborným zákrokům Marka Rodáka „jen“ jednou, české akce svou nápaditostí a zároveň pragmatickou jednoduchostí bavily.

Vzadu byl Coufal tradičně jako pevná žula. I to už bereme jako klasiku, což je rovněž známkou toho, že se tihle kluci stávají opravdovými personami evropského formátu.

Porovnání s běžecky i rychlostně velmi slabým Slovenskem, které se přitom na šampionát kvalifikovalo také, bylo do očí bijící. Však to taky mančaft okolo Marka Hamšíka od svých fanoušků na sociálních sítích pořádně schytává...

Pane Davide Moyesi, díky za Czech Ham United! I díky vaší práci totiž okolo Součka s Coufalem i nadále porostou ostatní. Někdy tam jsou mouchy, ale tenhle tým mě baví.