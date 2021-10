Už nejsi vítán! Donnarumma pocítil nenávist, fanoušci naštvali Manciniho

Ferran Torres uklidil do sítě Oyarzabalův centr • Reuters

Ferran Torres poslal Španěly v 17. minutě do vedení • ČTK / AP / Antonio Calanni

Italové padli poprvé od září 2018, kdy rovněž v Lize národů podlehli v Portugalsku 0:1. „Lepší, když to přijde teď než ve finále Eura nebo mistrovství světa,“ řekl Mancini ke konci rekordní série na tiskové konferenci. „Ale tohle utkání nás navzdory porážce ještě víc posílí, abychom pochopili, že jsme skutečně velký tým,“ doplnil šestapadesátiletý trenér.

Domácí příznivci na San Siru bučeli a pískali při každém Donnarummově doteku s míčem. Fanoušci „Rossoneri“ nejlepšímu hráči evropského šampionátu nemohou odpustit, že v Miláně nepodepsal novou smlouvu a v létě zadarmo odešel do Paris St. Germain. „V Miláně už nejsi vítán,“ zněl jeden z transparentů v hledišti.

Dvaadvacetiletý brankář byl proti oběma gólům Ferrana Torrese prakticky bez šance, ale v první půli za stavu 0:1 předvedl nejistý zákrok, po kterém Donnarummu zachránila tyčka.

„Samozřejmě mě to zklamalo, protože hrála Itálie, nebyl to klubový zápas. Jeden večer mohli na tuhle situaci zapomenout a třeba pískat, když proti sobě nastoupí PSG a Milán. Reprezentace by měla být nad vším ostatním,“ prohlásil Mancini.

Italům se v repríze červencového semifinále Eura hodně nepovedl úvodní poločas. Od 17. minuty domácí prohrávali a ve 42. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen jejich kapitán a stoper Leonardo Bonucci. Těsně před pauzou pak ze španělské přesilovky Torres přidal druhou branku.

„Je to škoda, protože to bylo vyrovnané a byli jsme ve hře. Porážku na nic nesvaluju, ale červená karta ovlivnila zápas. První půle mohla skončit 1:1. Neměli jsme inkasovat v nastavení,“ konstatoval Mancini.

„Po změně stran jsme podali dobrý výkon. Hráli jsme v deseti, dali gól (Lorenzo Pellegrini v 83. minutě) a další nedostali,“ dodal bývalý kouč Fiorentiny, Lazia Řím, Interu Milán nebo Manchesteru City. Italské mužstvo v nedělním utkání o třetí místo vyzve v Turíně horšího z dvojice Belgie - Francie.