Ležící Messi za zdí? Neuctivé! Neměl by si ušpinit dres, diví se legenda

„Jsem velmi rád, že se mi podařilo skórovat. Zatím jsem tu ještě neodehrál moc zápasů a zvykám si na nové spoluhráče. Čím víc utkání ale spolu sehrajeme, tím lepší budeme. Musíme dál růst a zlepšovat se,“ citovala Messiho agentura AP.

Čtyřiatřicetiletý Argentinec, který v Barceloně vstřelil 672 branek, se premiérové trefy v dresu PSG dočkal ve čtvrtém zápase v pařížském klubu. V 74. minutě si narazil po rychlém přechodu do útoku míč s Kylianem Mbappém a přesnou ranou do pravého horního rohu zařídil konečný stav. Šlo o jeho 121. gól v Lize mistrů.

„Dvacet let sleduji, jak Leo dává góly na opačné straně hřiště, a teď to bylo poprvé, co dal branku i za můj tým. Musel jsem to proto oslavit,“ řekl trenér Pochettino. „Takovýto výkon přesně potřebujete a hráči jako on se zase potřebují trefit do sítě. Po 20 letech v Barceloně si teď Leo potřebuje vytvořit v týmu nové vazby. Zažívá spoustu nových věcí a pocitů,“ doplnil argentinský trenér.

PSG porazil Manchester City poprvé v historii soutěží UEFA. Messi se však střelecky prosadil proti svému bývalému trenérovi z Barcelony Josepu Guardiolovi už posedmé.

Podle populárního glosátora Garyho Linekera šlo o Messiho 27. trefu v 31. zápase proti klubům z Premier League. „Všechny branky vstřelil v Lize mistrů a všechny proti tzv. Velké šestce. A to někteří říkají, že by to tu nedokázal,“ dodal Lineker.

Mezi experty vzbudil ohlas ještě jeden moment z utkání. Když Riyad Mahrez kousek za pokutovým územím kopal přímý kop, byl to právě Messi, šestinásobný držitel Zlatého míče, který si lehl na zem za zeď PSG, aby při výskoku spoluhráčů zastavil případnou střelu po zemi.

„Nemůžeme tomu věřit. Vždyť jde o jednoho z nejlepších hráčů všech dob, ne-li vůbec nejlepšího,“ kroutil ve studiu televize BT Sport hlavou Owen Hargreaves.

Po jeho boku sedící Rio Ferdinand se přidával. „Hned ve chvíli, kdy o to Mauricio Pochettino Messiho požádal na tréninku, měl někdo přijít a říct: Ne, ne, ne, tohle se Leovi nedělá... To nejde. Je to neuctivé, nemohl bych dopustit, aby si takhle lehl. Messi si nemůže takhle ušpinit dres,“ podotkl bývalý stoper Manchesteru United.