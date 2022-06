Jankto před Španělskem: Máme větší tah na bránu. Jdeme udělat body

Jakube, těšíte se na špičkovou konfrontaci?

„Ano. Pro mě osobně to bude první zápas se Španělskem. Na poslední vzájemné utkání na EURO 2016, které jsme prohráli až v závěru, jsem koukal v televizi... Výhra proti Švýcarsku nás hodně nakopla. I mentálně. Byl to jeden z nejdůležitějších zápasů ve skupině Ligy národů. Tři body jsou bezvadný. Zítra to ale bude ještě o něco těžší. Švýcaři potvrdili kvalitu, nicméně v neděli budeme potřebovat ještě více štěstí. Bude to hodně složité, ale doma můžeme porazit kohokoliv. V Edenu jsme to už několikrát dokázali. Naposledy jsme padli v přípravě s Brazílií, což už je pár let nazpátek. Chceme natáhnout šňůru, nejdeme si jen pro remízu. Pokud si dovedeme vytvořit šance, můžeme vyhrát.“

Zmínil jste poslední setkání se Španělskem. Tehdy Česko do vápna zaparkovalo jeden, spíše dva autobusy. Předpokládám, že jen tupou defenzivou se v neděli nebudete chtít prezentovat.

(směje se) „Jasně, pamatuji si to. Nebudu ale dopředu prozrazovat, s čím vyrukujeme, co budeme hrát. Můžu však slíbit, že jako předchozí generace hrát nebudeme.“

Hráče Španělska znáte ze svého působení v Getafe asi nejlépe z celého týmu. Je v českých schopnostech se jim vyrovnat? Nebo aspoň přiblížit?

„Stoprocentně, věříme v to. Kdybychom si nevěřili, že jsme toho schopní, nemuseli bychom na hřiště ani chodit. Samozřejmě, oni jsou ve všech atributech lepší, ale naší týmovostí a hrdostí, kterou do utkání dáme, si můžeme věřit. Nejdeme prohrát, jdeme udělat body. Máme už tři, dost možná velmi klíčové směrem k záchraně. Proč nepřidat další. Pak by se náš cíl jevil ještě reálněji.“

Jste jediným českým hráčem ve španělské La Lize. Je to pro vás speciální utkání?

„Hodně lidí se mě na to ptá, ale nemyslím si. Jde o další zápas za českou reprezentaci, nejdu hrát primárně proti Španělsku.“

Co říkáte na neuvadajícího veterána Sergia Busquetse? Je to klíčový hráč Španělska?

„Je to jejich pilíř, stálice. Má okolo 130 startů za národní tým (přesně 134), to je neuvěřitelné číslo. Možná se na první pohled nezdá jako důležitý článek, ale bez něho by Španělsko nebylo takové, jaké je. On přesně ví, kdy má hrát dozadu, kdy dopředu. Ví, kdy spadnout, kdy si pomoct faulem, strašně dobře cítí hru. Prostě obrovsky důležitý hráč.“

Jak složité bude připravit se na úplně odlišný styl fotbalu, než který praktikovalo Švýcarsko. Nemůže vás čekat běžecké cvičení, jelikož u balonu zřejmě budou víc Španělé?

„Doufám, že na balonu budeme co nejvíc. Nemůžeme si dovolit ztrácet každý míč, co vypresujeme. Každý zisk pro nás bude bonus, balonu si musíme vážit. Jestliže si nebudeme na míči věřit, budeme jen běhat a postupem času budeme unavenější a unavenější. Oproti soupeři máme větší tah na branku, toho bychom mohli využít. Nechceme, aby to bylo tak, že budeme pouze bránit.“

Bude stejně jako se Švýcarskem klíčem kvalitní presink?

„Doufám, že jo. Balon se dá sebrat každému soupeři. Když jsme s Getafe hráli proti Realu, nebo Barceloně, tak jsme se přesvědčili, že pokud zapresujete dobře a každý dělá, co má, může to proti favoritovi velmi dobře fungovat. Musíme být mentálně připravení a jít na hřiště s vírou, že to zvládneme. Strašně nám pomohl triumf nad Švýcarskem. Fakt si myslím, že minimálně bod můžeme udělat. Ne-li dokonce vyhrát.“