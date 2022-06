Šilhavého plán na Španěly: odvaha a sebevědomí. Tým opustil Krejčí

Na národní tým se valí brutální kvalita Španělska. V samostatné historii mistry světa z roku 2010 Česko ještě nikdy neporazilo. Pět vzájemných zápasů, jedna remíza, jeden vstřelený gól. Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že v neděli bude lépe. „Chceme předvést výkon na hranici našich možností, což se nám v poslední době naštěstí celkem daří. Uvidíme, na co to bude stačit,“ říká.

Nakolik zdravotní stav mužstva promluví do nedělní sestavy?

„Mužstvo opustil ze zdravotních důvodů Ladislav Krejčí, připojil se Ondřej Kúdela. Jedna změna tedy bude vynucená, pak může být ještě jedna nebo dvě.“

Ostatní hráči jsou k dispozici? Stoper Václav Jemelka před zápasem se Švýcarskem onemocněl.

„Na zápas bude připravený.“

Ve čtvrtek jste do akce vyrazili v odvážném rozestavení se třemi útočníky. Plánujete něco podobného i proti Španělsku?

„Systém se nyní pořád řeší. (usměje se) Jestliže chceme kvalitně presovat, musíme jít nahoru, být tam ve více hráčích. Pak to můžeme se ziskem míče na soupeřově polovině myslet opravdu vážně. Proti Švýcarsku jsme tak chtěli hrát, proto jsme zvolili rozestavení 3-4-3, ale zase při defenzivní činnosti to bylo 5-4-1. Nebudu prozrazovat, jak to postavíme v neděli. Španělsko má obrovskou kvalitu. Můj předřečník Jakub Jankto mluvil hodně odvážně, já bych byl malinko opatrnější, co se týče výsledku. Nicméně budu apelovat na to, abychom byli sebevědomí a odvážní. Strach je špatná emoce. Španělsko je jeden z nejlepších týmů na světě. Posílilo se o mladé hráče. Působí jako dobře namazaný stroj. Nečeká nás nic jednoduchého.“

Jakub Jankto říkal, že si jde pro tři body. Opravdu je tým po vítězství nad Švýcarskem takhle sebevědomý?

„Jsem rád, že nálada je dobrá. Vyhrálo se. Radost ale nemůže trvat dlouho. Čekají nás zápasy v rychlém sledu, na regeneraci je málo času. Musíme se připravit na dalšího kvalitního soupeře, všichni se už díváme na Španělsko. Kluci to berou jako svátek. Takovými zápasy rostou, konfrontace jim ukáže, kde ještě pokulhávají.“

V samostatné historii Česko ještě nikdy Španělsko neporazilo. V pěti zápasech uhrálo jen bod, vstřelilo jednu branku. Chcete bídnou bilanci změnit? Jde o jeden z výrazných motivačních faktorů?

„Ono to bude tím, že Španělsko je opravdu hodně silný tým… (rozesměje se) Ale vážně, do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Ani v neděli se nám nebude stačit prohrát přijatelným rozdílem, nebo remizovat. Chceme předvést výkon na hranici našich možností, což se nám v poslední době naštěstí celkem daří. Uvidíme, na co to bude stačit. Španělsko je mužstvo plné hráčů s obrovskou kreativitou, výjimečnými dovednostmi, každý je vážně špička. Líbí se mi třeba sedmnáctiletý mladíček Gavi, jde neustále jeden na jednoho, nepřemýšlí, nespekuluje, hraje přímočaře. To se mně zamlouvá.“