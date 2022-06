Chytrý: Kuchta má na kvalitní soutěž, Jurečka si Slavii vybral správně

Hned v pondělí ráno, tedy jen pár hodin po hezkém zápase a cenné, byť trochu smutné remíze se Španělskem (2:2), promluvil reprezentační asistent Jiří Chytrý nejen o dalším velkém večeru v Edenu. Přiznal například, že by si s celým realizačním týmem přál, aby střelec Jan Kuchta našel angažmá v renomované evropské soutěži. „Jednoznačně na to výkonnostně má,“ řekl Chytrý.

Španělský stoper Martínez prohlásil, že Češi na ně byli lépe připraveni než oni na vás. Můžete poodhalit záměr?

„Nejdřív bych chtěl pochválit tým, protože vždycky máte nějaký záměr, ale otázkou je, jak se vám daří plnit. Pro kluky to bylo hodně náročné, ale věřili jsme tomu. Všichni podali stoprocentní výkon, vydali se na maximum. Díky tomu jsme byli schopni hrát na vítězství až do poslední minuty.“

A co se týče taktického záměru?

„Byly tam dva důležité momenty. Snažili jsme se být aktivní, a když to situace umožňovala, tak hrát co nejdál od branky. Ale všichni jste viděli, že vzhledem k obrovské kvalitě soupeře se nám to dařilo jen v některých úsecích. To jsme čekali. Druhou věcí bylo řešení ofenzivní fáze, to bylo ještě složitější. Počínali jsme si relativně dobře, díky tomu jsme byli i nebezpeční. Kluci vpředu řešili situace perfektně.“

Jak probíhala komunikace ohledně střídání či nestřídání na konci prvního poločasu, který jste dohrávali v deseti?

„Nebylo to složité. Věděli jsme, v jaké jsme situaci. Pokud bychom střídali, čelili bychom možnosti jediného střídání ve druhém poločase. Buď bychom tam kolem šedesáté minuty museli poslat všechny hráče naráz, ale co kdyby se něco stalo potom? Hrát takovou dobu proti Španělsku v deseti? Nebo s Tomášem Součkem v bráně, pokud by se třeba zranil gólman? Vzali jsme na sebe riziko hrát čtyři minuty v deseti, i teď si stojíme za tím, že to bylo jediné správné rozhodnutí. Jinou možnost jsme víceméně ani neměli, protože riziko té druhé možnosti by bylo neúměrné.“

Co říkáte smolnému gólu na 2:2? Viděl jste vůbec míč za čárou?

„Neviděl... (úsměv) Dostupné záběry jsou trochu neprůkazné, ale nechci spekulovat. Bohužel pro nás rozhodly centimetry, byli jsme velice blízko úžasnému výsledku. Mrzí nás to. Je však v celkovém duchu potřeba vnímat celý zápas i kvalitu soupeře. S odstupem času si můžeme říct, že jsme odehráli výborné utkání. Bod bereme.“

PRVNÍ DOJEM: Hořká remíza proti Španělsku. Kuchta může z Ruska pryč mezi elitu Video se připravuje ...

Španělsko není první gigant, kterého jste potrápili. Dá se najít společná linka se zápasem proti Belgii či Anglií?

„Základem úspěchu je obrovský charakter a srdce týmu. Kluci chodí na hřiště s odhodláním, dobře se nám s nimi pracuje, protože dávají stranou ega a individuální ambice ve prospěch mužstva. Týmovým výkonem jsou pak schopni čelit největším soupeřům, což je velké pozitivum. Zbytek je o naplňování taktických záměrů.“

Odměnou jsou čtyři body, tedy stejný zisk, jako má Portugalsko...

„Jsme moc rádi. Nicméně nelítáme v oblacích, víme, že nás čekají další dva ještě těžší zápasy na venkovních půdách. Snažíme se udržet stejně koncentrované nastavení, abychom stále byli ve hře a míchali pořadím ve skupině.“

Po takových výkonech a výsledcích musí nepostup do Kataru mrzet o to víc...

„Mrzí to stejně i bez toho, jak se nyní prezentujeme. Je potřeba se na to dívat v dlouhodobém kontextu. Samozřejmě nás to mrzí, protože je tady dobrá generace kluků. Kdybychom byli v plném složení pro baráž, měli bychom větší šance dostat se do Kataru, když už se nám to bohužel nepovedlo přes kvalifikaci. Tyto zápasy Ligy národů nás aspoň povzbuzují v tom, že jdeme správným směrem. Věřím, že se kvalifikujeme na EURO v Německu, kde budou mít kluci šanci udělat další úspěch pro český fotbal.“

Mimochodem, takhle pro zajímavost: jak se vám líbil sedmnáctiletý Gavi, který je ještě o dva roky mladší než Adam Hložek? Je něco takového reálné i v českých podmínkách?

„Udělal dojem, ale nejen v nedělním zápase. Kvalitu prokazuje dlouhodobě, na svůj věk je to naprosto výjimečný hráč. Technicky i herní inteligencí, což předvedl i proti nám. Myslím si, že se to klidně může stát i u nás, tak jako to bylo v případě Adama Hložka. Máme šikovné kluky. Ale ti zahraniční to mají malinko jednodušší v tom, že vyrůstají v obrovské konkurenci. Když jste v top soutěži a top klubech, jste automaticky vedeni správným směrem. Kdyby něco podcenili nebo se chviličku nechovali správně, hned z toho vypadnou. Díky tomu se naučí mnohem dřív dělat všechno správně, nemají jinou možnost. U nás to tak není, někteří kluci se na slušně rozjeté cestě mnohdy ztratí. Je to i prostředím. Ve Španělsku, Anglii nebo Německu nemají hráči jinou možnost, jak uspět.“

Jak to vypadá se zraněným Jaroslavem Zeleným a Jakubem Janktem? A existuje stále varianta, že áčko doplní někdo z jednadvacítky?

„Právě probíhají vyšetření, kluci jsou v péči lékařského týmu. Neumím aktuální stav úplně vysvětlit, čekáme na informace od odborníků. Pokud by kluci nebyli schopni pokračovat, máme varianty, jak tým doplnit. Mohli bychom si pomoct kluky z jednadvacítky, nebo donominovat někoho z náhradníků. V tuto chvíli je to otevřená záležitost.“

Bude pondělí volnějším dnem?

„Ano. Proběhne klasická rutina, to znamená regenerační trénink a plnohodnotný trénink pro kluky, kteří nehráli. Aby splnili kondiční aspekt a povinnosti. Potom dostanou volno až do večeře. Čas mohou kluci využít podle sebe, strávit jej třeba s rodinami.“

Jak je na tom tým fyzicky? Je v plánu protočit sestavu?

„Únava je samozřejmě veliká, protože kluci tyhle zápasy zvládají s enormním nasazením. Pak je to na nich znát. Na druhou stranu, abychom těmto soupeřům dokázali čelit, musíme být kompaktní a automaticky fungující. Protočit jedenáct hráčů by nebylo dobré, neprospělo by to týmu ani klukům. Musíme vycházet z aktuálního stavu. Když se kluci budou cítit dobře, budeme se snažit vycházet z nějaké osy a k tomu třeba vystřídat nějaký rozumný poměr hráčů. Důležité je ale vnímat i dostřídávání.“

Naposledy jsem se vás ptal na přestup Adama Hložka, teď by mě zajímalo, zda by transfer z ruské ligy někam na Západ nepomohl Janu Kuchtovi. A případně jestli je to ve vašich očích už útočník pro opravdu velké evropské kluby?

„Všichni v realizačním týmu bychom mu přáli přestup. Jednoznačně ukazuje, že je to hráč, který výkonnostně má na to, aby působil ve velice kvalitním týmu v kvalitní soutěži.“

Překvapil vás povedeným lobem? Přece jen ho asi všichni máme spíš ve škatulce dorážeče, i on sám v tomto duchu o sobě mluvil po Švýcarsku.

„Nepřekvapil mě. (úsměv) Vidím ho na tréninku, umí to. Prezentuje se sice fyzickou hrou, dohrávanými souboji nebo dorážkami, z čehož dává góly, ale má i dostatečnou technickou kvalitu. Ukázal to krásným gólem.“

Stává se Jakub Brabec při absencích Tomáše Kalase, Ondřeje Čelůstky či Tomáše Holeše lídrem obrany? Je na něm vidět, jak v Řecku ožil.

„Souhlasím, podává výborné výkony. Z týmového výkonu musí vystoupit silné individuality, to pak dělá velký výsledek. A Kuba s Tomášem Vaclíkem a dalšími kluky tu mimořádnou nadstavbu dodávají.“

Kvitujete jako reprezentační trenér přestup Václava Jurečky do Slavie, a nikoli třeba do druhé bundesligy? Budete ho mít víc na očích.

„Sledovali bychom ho bez ohledu na to, jestli by hrál druhou bundesligu nebo kdekoli jinde. Ale myslíme si, že Slavia je lepší varianta pro jeho rozvoj než třeba druhá bundesliga. Bude hrát v top klubu evropské poháry. Z našeho pohledu si myslíme, že se rozhodl správně.“

Co vymyslíte na Portugalsko?

„Nějaké materiály už máme, poslední utkání teprve budeme analyzovat. Bude to hodně podobné jako se Španělskem, ukázal to i jejich vzájemný zápas. Jsou to vyspělé týmy, které chtějí hrát s míčem, mají fantastické hráče. Portugalsko má samozřejmě naprosto výjimečnou individualitu v podobě Cristiana Ronalda. Očekáváme dominantní a kombinační způsob hry, kterým si vytvářejí střelecké příležitosti. A Ronaldo jejich sílu ještě umocňuje mimořádnou kvalitou.“