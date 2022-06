Co ukázali Češi: Kuchta jako Poborský, Šilhavého risk i další odpadlíci

Remíza 2:2 proti Španělsku? Takový výsledek ocenili diváci v zaplněném Edenu zaslouženým potleskem. Čeští fotbalisté odehráli proti favoritovi elitní skupiny Ligy národů velmi slušnou partii, o tři body přišli kvůli dvěma gólovým situacím v závěrech obou poločasů. Co zajímavý zápas v neděli večer ukázal?

Šilhavého risk při střídání. A vyrovnání

Jakub Jankto nahradil v úvodu zraněného Jaroslava Zeleného, ale na hřišti vydržel pouhých dvacet minut. Sarabia ho v souboji trefil kolenem na stehno, s bolestivým koňarem nešlo pokračovat. Trenér Šilhavý poslal rozcvičovat Milana Havla, se střídáním ale otálel. Riskl to v deseti kvůli tomu, aby nepřišel o „slot“ na střídání, a počkal do pauzy (povolené je střídat pět hráčů ve třech rundách, do tří slotů se nepočítá poločasová pauza). Sudí nastavil čtyři minuty, v nichž dominantní Španělé využili svou přesilovku - udeřili přes stranu, kde chyběl zraněný Jankto a přes levého stopera Matějů se prosadil levačkou na zadní tyč Gavi.