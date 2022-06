Sivok vzpomíná na CR7: Nebránil, teď už ztratil rychlost. Je jako Lafata

Dvakrát poznali Češi enormní sílu portugalského kápa na velkém evropském jevišti. Cristiano Ronaldo rozhodl partii na EURO 2008 v Ženevě (3:1) i o čtyři roky později ve čtvrtfinále 2012 ve Varšavě (1:0). Trenéři vymýšleli různé strategie, jak fotbalovou superstar zastavit, ale všechno marné… „Stoprocentně to mohlo dopadnout jinak,“ vzpomíná pro Sport někdejší reprezentační kapitán Tomáš Sivok.

Ronaldo dvakrát v seniorské reprezentaci navlékl kopačky proti českému výběru, ve čtvrtek může přidat třetí zářez. Předchozí dva zápasy v něm jistě vyvolají pozitivní vzpomínky.

„Pro obránce bylo nepříjemné, že od půlky zpátky téměř vůbec nebránil, šetřil síly dopředu. Je těžké hrát na takového hráče, snažili jsme se ho tlačit, aby se s míčem neotočil čelem k bráně,“ říká Tomáš Sivok, který patřil do reprezentace na obou evropských turnajích, kde Češi okusili Ronaldovu sílu.

Na EURO 2008 ve Švýcarsku a Rakousku přijel ve 22 letech jako dvojnásobný šampion Premier League, tehdy nejlepší fotbalista planety, co na konci roku převzal svůj první Zlatý míč. Nastupoval z levého křídla, rozkmitával nohy do mimořádné rychlosti a neustále se pouštěl do hry jeden na jednoho. Určitě hrál jiným stylem než aktuálně ve svých 37 letech, kdy především zakončuje z hrotové pozice.

Tomáš Sivok s Petrem Jiřáčkem spílají Cristianu Ronaldovi • Foto profimedia.cz

Obrannou hráz protrhl v 63. minutě, kdy na hranici vápna vlétl mezi české hráče a z první napálil balon na zadní tyč. Petr Čech neměl nárok, Ronaldo si vychutnával euforii. V závěru využil otevřené české defenzivy a před prázdnou bránu servíroval balon Quaresmovi, který pečetil skóre na konečných 3:1. „Už tehdy patřil mezi vycházející hvězdy a TOP hráče, byl mladý, ale kvalitu měl a potvrdil to v zápase,“ vybavuje si Sivok, který sledoval utkání jako 25letý mladík z lavičky.

Češi narazili na mimořádného plejera i o čtyři roky později v Polsku, tentokrát až ve čtvrtfinále. Bílkova družina srdnatě odolávala až do 79. minuty. V tu chvíli Ronaldo využil nadýchaného centru, odpoutal se od Gebre Selassieho a přesnou hlavičkou o zem překonal Petra Čecha. Rozhodnuto, vymalováno, démon se sedmičkou si znovu užíval pozornosti celého stadionu.

„Přežili jsme Ronaldovu tyčku a asi dvě šance, ke konci už jsme přemýšleli nad prodloužením, v penaltách se mohlo stát cokoliv. Bohužel výjimečný Ronaldo se zavěsil do vzduchu a neomylně skóroval. Byl jsem hodně naštvaný, ale on potvrdil svou extratřídu, hrál v nejlepších letech,“ smeká Sivok.

Mohlo čtvrtfinále bez Ronalda dopadnout jinak? „Stoprocentně,“ vyhrkne někdejší vynikající český stoper. „Měli jsme soudržný tým, věřili, že napodobíme rok 1996, kdy naši ve čtvrtfinále s Portugalskem vyhráli 1:0 a postoupili. Měli kvalitní tým, ale on je výjimečný. Nemusíte o něm celý zápas vědět, pak přijde rozhodující okamžik a on se nemýlí. V tom zápase jednoznačně znamenal rozdíl, proč šli do semifinále Portugalci.“

Ve čtvrtek poznají sílu portugalské ikony hráči Šilhavého výběru. Ronaldo se během kariéry posunul na hrot, upravil herní styl. Užije si s ním obranná trojka, případně kapitán Tomáš Souček, pokud se k němu bude stahovat ze středu pole.

„Já ho zažil ještě v Manchesteru United. Věk nikdo nezastaví, už není tak rychlý a obratný, dřív piloval lajnu nahoru dolů. Co se ale nemění, je umění dát gól, to hráč musí mít v sobě. Umí si najít každou šanci, něco jako David Lafata. Vyplave balon, on se tam objeví a dá gól. Tohle mu půjde, i když nastoupí za staré pány,“ vyzdvihuje Sivok.

