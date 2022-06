Třetí střet s hvězdným CR7. Statisticky je úspěšnější než celý český tým

Jaroslav Šilhavý říká, že strach je špatná emoce. A má pravdu. Jenže ve čtvrtek budou obavy na místě. Na Česko si brousí kosu Cristiano Ronaldo. „Je to jedna z největších hrozeb na světě za posledních patnáct let,“ ulevil si Vladimír Coufal. Netřeba připomínat, národní tým to moc dobře ví. Na Portugalce má ošklivé vzpomínky z mistrovství Evropy 2008 a 2012. Globální ikoně je sedmatřicet let. Je úsměvné, že téměř ve všech měřitelných statistikách má lepší čísla, než celá aktuální reprezentace dohromady.

Znovu po deseti letech se Česko chystá na rande s Portugalskem. Opět u toho bude baron Cristiano Ronaldo. S národním týmem má dvě zkušenosti. Obě milé. Vždy na mistrovství Evropy. V roce 2008 ve druhém duelu ve skupině prohrál tým vedený Karlem Brücknerem 1:3. Portugalská sedmička se s tím nemazala. Přízemní ranou na 2:1 utkání rozhodl, další branku připravil, výrazný podíl měl i na trefě maličkého Deca a ještě se stihl vysmát Tomáši Galáskovi.

Pro připomenutí. Česko šlo do zápasu se strategií, která se ve fotbale už dávno nenosila. Navždy uzamčena v šuplíku byla někdy na konci osmdesátých let. Jenže mazaný lišák Brückner kdesi objevil klíče a vytáhl zaprášenou učebnici s osobní obranou. Galásek běhal s Ronaldem. I kdyby si hvězda odskočila na kafe, nebo za záchod, upaloval s ním. Ruku na srdce, účinek byl minimální. Portugalec si v Ženevě stejně dělal, co chtěl. V jednu chvíli byl však Galáskem obrán o míč. „Lucky,“ rozpustile prohodil k českému defenzivnímu specialistovi. „Důrazně mně naznačil, že jsem měl jen štěstí,“ smál se Galásek. „Porazil nás vlastně sám,“ hned si vzpomněl Jan Koller v knize ze speciální edice deníku Sport.

O čtyři roky později ve čtvrtfinále EURO 2012 to bylo nemlich to samé. Opět výhra Portugalska. Jediný gól zápasu Ronaldo. Plus dvě rány do tyček za Petrem Čechem. Dominantní výkon. „Češi si proti nám nevytvořili žádnou šanci, my jich měli hodně. Jen já sám jsem dvakrát trefil tyč,“ spokojeně vypravoval.

Gebre Selassie byl nejčastějším strážcem hlavní portugalské hvězdy • Foto Barbora Reichová (Sport)

Od té doby uběhlo deset let.

Mezitím Ronaldo stihl před šesti lety s Portugalskem vyhrát mistrovství Evropy, opanovat první ročník Ligy národů, s Realem Madrid čtyřikrát získat pohár pro vítěze Ligy mistrů, přesunout se do Juventusu a po třech letech podniknout nostalgický návrat do Manchesteru United. A celou dobu sypat do sítí zoufalých soupeřů tuny gólů.

„Cristiano Ronaldo je jedna z největších hrozeb na světě za posledních patnáct let,“ poměrně dobře vystihl portugalský „problém“ Vladimír Coufal před úterním odletem do Lisabonu.

Až úsměvně vyznívá statistika Ronaldových gólů, trofejí, či startů v porovnání s aktuálním výběrem Česka. Existuje pouze jedna kolonka, ve které je Portugalec horší. Za reprezentaci odehrál 188 zápasů, kdežto součet tuzemské reprezentační kabiny činí rovných tři sta. V dalších datech Ronaldo – úplně sám – současné Česko válcuje.

Tak třeba, branek v reprezentaci má stosedmnáct oproti dvaadvaceti českým. U startů na mistrovství světa se vůbec nemá cenu zastavovat, vždyť národní tým na něm šestnáct let chybí. Zápasů na EURO má pětadvacet, totožný počet mají v součtu i Vaclík a spol. Góly na témže turnaji? 14:0 pro globální ikonu! A tak dále… Mnohem výraznější rozdíly jsou pochopitelně v datech na klubové úrovni.

Nejen čeští fotbalisté chápou, s jakou legendou se ve čtvrtek potkají. Stejný neochvějný pocit mají i fanoušci. „Odvetný zářijový zápas s Portugalskem je už nyní téměř vyprodán, protože každý chce vidět Cristiana Ronalda,“ prozradil předseda svazu Petr Fousek.

První sváteční den ale připadá už na tento čtvrtek. „Portugalsko není jen Ronaldo, nesmíme zapomínat ani na Dioga Jotu, který dal letos v Premier League přes dvacet gólů. Fantastický je i Bruno Fernandes nebo Bernardo Silva, mají kádr nabitý hráči z nejlepších klubů. Z pohledu jmen mají Portugalci možná ještě zajímavější kádr než Španělé. A to je co říct,“ dodává Vladimír Coufal pro dokreslení vážnosti situace.

Strach je ale přece špatná emoce... Česko je po povedených domácích zápasech sebevědomé. Dokonce tak moc, že může poprvé v historii vzájemných zápasů vymazat Cristiana Ronalda.

Hrajeme i pro Kuchtu, jiné angažmá si zaslouží. Snad mu vyjde, co si přeje, říká Černý Video se připravuje ...