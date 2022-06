Barcelona během pauzy krátí platy. Musíme si pomáhat, reagoval Alba

Slavný klub přitom platy srazil už vloni v létě, má totiž dluhy přes 30 miliard korun. Alba byl jedním z těch, kteří na korekci přistoupili. „My jako kapitáni musíme pomáhat. To je správná linie, po které máme jít,“ vykládal v sobotu po poledni na tiskovce v Málaze, kde se chystal nedělní duel Ligy národů Španělsko versus Česko.

„Já tam nejsem od toho, abych říkal, jaký mám dostávat plat. Klub by nám měl oznámit: Dokážeme zaplatit tolik a tolik,“ vzkázal z Andalusie do Katalánska.

Takhle vypadá vztah hráči - Barca idylicky. Úplně tak růžové to však není. Před pár dny si postěžoval další matador Sergio Busquets, že se ořezávání výdělku dozvěděl z médií.

„Slyšel jsem spoustu věcí. Nevím, co mi po návratu oznámí. Chci, aby to řekli na rovinu, ale vždy jsem ochoten pomoci. Nic nám nenavrhli a neřekli nám nic nad rámec toho, co proběhlo v tisku,“ pronesl po výhře reprezentace nad Švýcarskem.

Alba se v Málaze přidal: „Není to věci, o které by se mělo mluvit nahlas. Ale víme, že Barca není v ideální situaci. Bylo by skvělé koupit nové úžasné hráče, ale musíme to vydržet, být sjednocenější než jindy.“