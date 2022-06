Enrique se čílil na tiskovce: Češi jsou topka, dostali nás do horkých situací

Čím chcete překvapit soupeře?

„Podle mě je Česko ve skvělém stavu, je to topka. Vytvořili před námi bariéru, dostali nás do horkých situací. Musíme se snažit mít co nejvíc příležitostí a ty proměnit v góly. Musíme vytvořit takové situace, které k tomu povedou.“

Na co si musíte dát pozor?

„Na protiútoky. My jsme vepředu, ale oni na nás tlačí, hrají náročně, jinak než my. Musíme zlepšit obranu ve chvíli, kdy přijdeme o míč. V prvním zápase jsme nevybírali správné chvíle, kdy jít na branku, ale jsem přesvědčený, že předvedeme, co umíme.“

Velký prostor dostává sedmnáctiletý Gavi, v Praze dal dokonce gól. Můžete ho porovnat s kapitánem Sergio Busquetsem?

„Busquetse nebudu porovnávat s někým jiným, to je nemožné. (ostře) Busquets se nedá porovnávat, navíc s Gavim, který je tak mladý. On dostává šanci, má široké pestrum kvalit, proto jsem mu nechal volnost, aby si každý dokázal představit, co zvládne. Přesto toho musí ještě hodně vylepšit - vně i uvnitř.“

Není váš tým unavený, sezona byla náročná a v neděli vás čeká její poslední zápas?

„Na tom nezáleží, ani nejde o to, co si myslím já. My potřebujeme hlavně dobré výsledky. Pro mě je důležité, abychom uspěli, i když už dávno není doba, kdy by někdo vyhrával 15:0. Žádná reprezentace nevítězí snadno, v tom nejsme rozdílní. Jsme výborní, máme šance proti jakémukoli soupeři, ale vyhrát všechno je nemožné.“

Můžete oznámkovat poslední sezonu? Na mistrovství světa jste postoupili.

„To nechám na vás, mně se známkování moc nedaří. Nebyl jsem moc dobrý žák, ale ani ne úplně špatný. Naštěstí moje děti jsou trochu lepší.“