Coufal: Gavi v sedmnácti? Zeptám se, jak to dělá. Já si kopal za barákem

Není toho moc? Čtvrtý zápas za jedenáct dnů?

„Ne, cítím se skvěle, užívám si to a jsem připravený na neděli. Máme špičkové maséry, fyzio, konzultujeme s trenéry náš fyzický stav. Oni nám upravují tréninky. Je to náročnější, ale všichni věděli, do čeho jdou. Je to reprezentace, Liga mistrů národních týmů.“

Ano, čeká váš další špičkový sok. Jak dobří jsou Španělé?

„Vnímáme jejich kvalitu jako celku. A k tomu tam jsou individuality. Podívejte se na Gaviho z Barcelony, je mu sedmnáct, to je neuvěřitelné. Je o třináct let mladší ne já.“

V prvním utkání v Edenu vám dal gól, je to úkaz?

„Když jsme s nimi hráli před týdnem, bavili jsme se, co jsme dělali v sedmnácti. Já si akorát kopal za barákem a běhal se zátěžovou vestou ve dvoumetrových závějích. Asi se ho zeptám na hřišti, jak to dělá.“

Jenže on není zdaleka sám, že?

„Mají tam vítěze Ligy mistrů, je tam Busquets, kapitán Barcelony. Pravého beka hraje Carvajal z Realu. Kdyby nemohl, tak nastoupí Azpilicueta, kapitán Chelsea. Znám je z Premier League, přesto na mě dělají dojem.“

V Málaze je dost teplo, vadí vám to?

„Je tady hrozný vedro. Lepší je pod mráčkem, kolem dvaceti stupňů, k tomu mrholení, ale není to problém, pro všechny je to stejné. Musíme se s tím popasovat. Naštěstí se nehraje v poledne nebo ve tři odpoledne.“

Bude to jiný zápas než v Edenu, kde jste před týdnem uhráli remízu 2:2? „Vzhledem k tomu, co jsme viděli na různých videích, tak moc ne. Španělé hru nemění, mají styl, který praktikují od šestnáctky až po dospělý mančaft. Ať hrají s Francií nebo Anglií, zatlačí každého do hlubokého bloku. Možná budou obezřetnější než v Edenu, kde jsme zvládli protiútoky.“

Jak na ně?

„Musíme kompaktně bránit, určitě přijde fáze, kdy nás zatlačí. Potřebujeme využít šance a doufat, že u nás bude stát štěstí.“