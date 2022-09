Šilhavý: Penalty už jsou frustrující. Co hráči z Plzně a jednadvacítky?

Co ve vás převládá za pocity krátce po herně vydařeném zápase, ale porážce znamenající sestup?

„Mám smíšené pocity, taky to totiž cítím tak, že jsme tady předvedli velmi dobrý výkon. Zvlášť po tom zápase před třemi dny. Mezi utkáními byla docela krátká doba, ale podařilo se nám to zvednout. Jenom škoda, že jsme to aspoň nezremizovali penaltou za stavu 1:2. Výsledek nás mrzí, vypadli jsme, ale zkušenost pro hráče s touto skupinou byla k nezaplacení.“

Co říkáte na minutu hrůzy po půlhodině hry?

„To bylo šílené... Člověk byl zklamaný, a když se otočil, už to bylo 2:0 pro domácí. Trošku jsem se zalekl, protože když se takový soupeř dostane do dvougólového vedení, nebývá to jednoduché. Naštěstí jsme dokázali hned dát kontaktní gól, pak už jsem cítil z týmu, že jde za vítězstvím, které jsme potřebovali. Věřil jsem, že to zvládneme nebo minimálně zdramatizujeme. Nicméně takový je fotbal. Na obou stranách bylo hodně šancí, musel se to líbit. Dá se na tom stavět.“

Ještě k tomu minutovému výpadku – co za chyby jste tam našel?

„Cuf (Coufal) měl sám dva hráče, špatná komunikace. Ale podrobně nevím, viděl jsem to jen z lavičky. U druhé to byla nepozornost Lukáše (Kalvacha), který dal krátkou přihrávku. Neviděl, že tam běží hráč. To se stane, nikdo mu hlavu neutrhne.“

Podruhé v řadě jste neproměnili penaltu, jak jste řešil volbu exekutorů?

„Vždycky jsou určeni jeden až čtyři hráči. S Portugalskem i Švýcarskem byli určeni ti stejní. Páťa (Schick) asi komunikoval s Tomášem (Součkem), kdo půjde kopat. Páťa minule nedal, zatímco Tomáš si věřil, bohužel to taky nedal. To se stane, ale je škoda, že se nám to stalo takhle za sebou. Je to trošku frustrující, ale byly tam i další příležitosti. Kluci si to uvědomují, ale nedá se nic dělat.“

Co si z působení v Lize národů odnášíte?

„Hodnotím to kladně, myslím, že v elitní skupině jsme všichni získali skvělé zkušenosti. My trenéři i hráči. Nevyšel nám akorát domácí zápas s Portugalskem a u nich jeden poločas. Jinak to bylo povedené, nebo jsme aspoň drželi krok. Na výsledcích z prvních zápasů se dá stavět. Vyhráli jsme se Švýcary, remizovali s Portugalskem. Motivace postoupit zpátky mezi velká mužstva bude velká.“

A bude v onom mužstvu čím dál více hráčů z Plzně? Ve druhé půli jich bylo na hřišti pět, třeba začíná éra Viktorie...

„Nesortoval bych to na kluby, vybíráme hráče podle momentální formy nebo kvality hráče. Netahal bych sem klubovou příslušnost. Co se týče poločasového střídání, museli jsme změnit plán. Chtěli jsme tam dát ofenzivní hráče, ale brankář (Vaclík) i stoper (Kúdela) střídali ze zdravotních důvodů. Tím se to trochu zamotalo, ale i tak jsme se druhý poločas zvedli.“

Potěšil vás postup jednadvacítky na EURO? A nakolik je reálné, že její hráče brzy vyzkoušíte?

„Chtěl bych jim na dálku moc pogratulovat jménem celého A-mužstva. S Honzou (Suchopárkem) komunikujeme, jsme předběžně domluvení, že už na další přípravný zápas v listopadu asi něco vyzkoušíme. Možná bychom někoho nominovali už teď, ale měli před sebou důležitý dvojzápas, tak jsme to nechali být. Pravděpodobně někoho vyzkoušíme na příštím listopadovém srazu.“