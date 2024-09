Přešlapy a zdary Haška: ztráta důvěry, bez progresu. Ale kabina za ním stojí

První sraz po EURO završil český tým vydřenou výhrou 3:2 nad Ukrajinou. Devítiměsíční účinkování Ivana Haška (61) ale stále budí silné rozpaky. Minusové body aktuálně převažují nad tím, co se trenérovi a jeho štábu povedlo. Třeba neustálé šíbování sestavou, nulový progres po EURO i postupná ztráta důvěry, která vyvrcholila čtyřgólovým nášupem v Tbilisi. Měl by trenér setrvat ve funkci? Sport nabízí dva důvody PRO a čtyři důvody PROTI Ivanu Haškovi.

Ještě nemáme tvář, musíme nasadit montérky, říká Hašek. Co myšlenky na konec?

Ivan Hašek i přes četné škraloupy pravděpodobně u týmu zůstane. Zní to smutně, ale i kdyby existovaly důvody pro jeho odvolání, FAČR aktuálně nemá připravenou adekvátní náhradu. Sebrat odvahu a hledat v cizině na strahovském kopečku nikdo nemá, znovu přemlouvat Jindřicha Trpišovského momentálně nemá cenu. Petr Fousek zkrátka nemá eso v rukávu, tím pádem s výkonným výborem pravděpodobně nechá Haškovi zelenou. V případě jeho odvolání by hledání vypadalo nejspíš podobně kostrbatě jako před rokem po konci Jaroslava Šilhavého.

Za devět zápasů a devět měsíců ve funkci nezbavil tým nálepky Nečitelní. První sraz v březnu jste to chápali, na červnovém kempu před EURO rostly pochyby, na turnaji v Německu jste už nechápavě kroutili hlavou. Pohled na mužstvo v sobotu v Gruzii? Brrr, takhle národní tým už vidět nikdy nechcete. Navzdory následné výhře nad Ukrajinou stále nevíte, jak mužstvo hodlá hrát. Na vysoké útočníky a dlouhé balony bez výrazné mezihry? Nebo aktivní presink, případně hru z bloku na brejky? Nepoznáte nic…

Těšili jste se, že mužstvo pod Ivanem Haškem pookřeje, přibude rychlých, přímočarých akcí? Vznikne koktejl plný aktivního, odvážného fotbalu, na který chcete koukat? Tak raději vypněte televizi, pokud tohle u českého týmu hledáte. Mužstvo příliš často sklouzává do hluboké pasivity, přibývá jednoduchých ztrát, kupí chyby. Náznaky jsou, ale vlastně podobné, jako tomu bylo za Jaroslava Šilhavého – tým se zvedne na základě poctivé, tvrdé práce a zvládne zápas podobný tomu, jaký proběhl v úterý v Edenu. Jenže tohle je málo, výrazný posun nikde.

Už po Haškově jmenování existovali pochybovači, v zákulisních debatách upozorňovali na to, že trenérovi ujel vlak a není to správný muž pro reprezentaci. Výsledky a předvedenými výkony svého týmu trenér nahrává kritikům. Veřejnost přestává Haškovi věřit, že dokáže s týmem něco udělat, ironizuje jeho předešlá angažmá v arabském světě. Nepovedené EURO pokračovalo průšvihem v Gruzii, což se propisuje i do atmosféry kolem týmu. Hráči se jenom diví, jak je možné, že zaplněný Eden fandí hostujícím Ukrajincům.