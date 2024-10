Hašek: Velmi slušný zápas, Chorý má fazónu. Ale vyzdvihl bojovníka Bořila

Šlo o nejlepší výkon pod vaším vedením?

„Musím říct, že to byl velmi slušný zápas z naší strany. Ale jestli byl nejlepší? To neumím posoudit. Byl zajímavý. Měli jsme převahu, poprvé jsme nedostali gól, byli zodpovědní a hráli ve vysokém tempu. Díky divákům, kteří nás hnali, jsme zápas dohráli do vítězného konce. Myslím, že na týmu bylo znát, jak je zaťatý a nechce prohrát.“

Čekal jste, že budete takto dominovat?

„Prvních patnáct minut jsme měli převahu, dostávali jsme se do šancí. Ale bylo jasné, že Albánci mají kvalitu, museli jsme si dávat pozor na každou akci, jejich individuální kvalita je obrovská, proto jsme měli zavřená vrátka. Musím mužstvo pochválit, jak zápas odehrálo. Musíme na tohle navázat.“

Chcete se držet herní šablony a rozestavení, které jste tentokrát vybral?

„Musím říct, že takový způsob nám sedí víc. Kdybychom to věděli, tak takhle hrajeme dřív. V tuhle chvíli jsme navázali na zápas s Ukrajinou (3:2) a je důležité, abychom za dva dny byli připraveni a dokázali takový výkon zase zopakovat.“

V ofenzivním složení jste nesáhl ke změně, našel jste ideální skladbu, u které zůstanete?

„Za dva dny zase hrajeme. Regenerace nebude moc dlouhá a uvidíme, jak na tom hráči budou fyzicky. Ale já věřím ostatním hráčům, kteří dnes nehráli, že jsou schopni navázat na kluky ze základní sestavy. Vzhledem k tomu, jakou kluci aktuálně podstupují zátěž, mohou nastat změny.“

Fungoval vám střed hřiště. Sedí to Tomáši Součkovi víc po boku Lukáše Červa?

„V záloze to ladilo. Albánie je nebezpečná, má rychlý přechod do útoku. Snažili jsme se ji zastavovat, v presinku jsme byli silní. Je dobře, že Červ, který měl dřív méně možností, přinesl do týmu dobrou energii.“

V minulosti byl jasnou jedničkou Patrik Schick, který aktuálně chybí v nominaci. Mění jeho postavení výkony Tomáše Chorého?

„Tomáš má fazónu. Každý hráč, který je schopný dávat góly, je pro nás důležitý. Ale neberu to tak, že je důležitější než ostatní.“

Vyzdvihnete z týmu jedno jméno, kterému zápas sedl?

„Podle dvou gólů je asi jasné, kdo dostal cenu pro nejlepšího hráče zápasu. Ale řekl bych Bóřu (Jan Bořil). Cením si toho, že přišel do národního tempu a v tom tempu, v jakém se zápas hrál, nám pomohl. Toho si cením. Před rokem se spekulovalo, jestli bude vůbec v kariéře pokračovat. Teď je tady a hraje za národní tým. Dneska byl jedním z důležitých článků.“

Co přinesl mužstvu?

„Ukázal všem, že má náturu bojovníka a hráče, který se v tom věku postaví do takového zápasu, kde na něj hrají hráči v top světové kvalitě. Zvládnul to. A to je příklad pro všechny, že nikdy není konec kariéry a nikdy se nemá vzdávat. Jsem rád, že to potvrdil.“

Má vzhledem ke svému věku dlouhodobější budoucnost?

„To nejdůležitější v nominaci je výkonnost, není to o věku. Jestli Bóřa bude hrát na mistrovství světa, tak bych mu to přál.“

Ukázal Matěj Kovář, že je zaslouženě jedničkou?

„Tak vychytali jsme nulu poprvé s Tondou Kinským a Jedličkou na lavičce. Tentokrát to ladilo. Ale Matěj je brankář, který má budoucnost. Nedostává tolik prostoru v Leverkusenu, ale věřím, že i tento zápas mu pomůže k větší minutáži.“

Vítězná sestava se nemění. Má Ladislav Krejčí po návratu kvůli žlutým kartám šanci hrát?

„To nemůžu říct, jak bude vypadat zdravotní stav všech hráčů. Nechceme riskovat zranění jejich do budoucna.“

Je tahle výhra důležitá v tabulce Ligy národů? Dorovnali jste vedoucí Gruzii.

„Bude se hrát až do konce, skupina je vyrovnaná. Náš cíl je, abychom se probojovali do baráže na mistrovství světa. Od začátku jsme tady od toho, aby tahle generace měla možnost tam hrát.“