Chorý: Nemám o nás strach, můžeme potrápit kohokoli. Nikdo nebyl uražený

Při absenci Patrika Schicka se postavil na špici sestavy a Albánii sestřelil dvěma góly. Tomáš Chorý podtrhl nejlepší výkon týmu pod trenérem Ivanem Haškem. „Je to obrovské plus do další práce,“ radoval se muž zápasu. Česko vyhrálo v Lize národů druhé utkání v řadě, v pondělí se v Polsku střetne s Ukrajinou. „Jestliže budeme věřit v sebe, můžeme potrápit jakéhokoliv soupeře,“ s neskrývaným nadšením v hlase pravil útočník Slavie.

Byl to váš životní zápas v reprezentaci?

„Tak životní… To nevím. Jsou to strašně cenné tři body. Jsem moc rád za přístup celého týmu. Byl na nás tlak, my se uzavřeli do klubíčka, na hřiště jsme vylezli jako jeden tým, ukázali jsme komplexnost, nasazení, to bylo fantastický. Dvanáctým hráčem byli diváci.“

Mluvíte o týmu, ale i pro vás to musel být velký večer.

„Samozřejmě, dal jsem dva góly, ale bez týmu bych to nezvládl. Je hezké, že smetanu jsem slízl já, na hřišti však bylo deset dalších kluků. Zvládli jsme to týmově. Když budeme takhle makat jeden za druhého, odrazíme se od pevné defenzivy a silné ofenzivy, tak o nás nemám strach.“

Přišlo mě, že vás to dnes všechny bavilo.

„Je to tak. Z tunelu jsme vylezli plní elánu, chtěli jsme hrát, bylo tam nasazení, z každého šlo vidět, že chce vyhrát. Toho si obrovsky vážím. Nikdo nic nevypustil. Když jsme ztratili balon, všichni mazali pod něj. Ať to byl Provi, Šulcík. Všichni jsme se navzájem povzbuzovali. I kluci na lavičce. V kabině byla cítit skvělá atmosféra. Je to obrovské plus do další práce.“

Je vysoce aktivní způsob hry cestou, jak změnit despekt okolo národního týmu?

„Určitě. Měli jsme plán, jak chceme do zápasu vstoupit. Povedlo se to. Někdy se může stát, že inkasujeme jako první, ale nikdy nás to nesmí zlomit. A já dnes cítil, že by nás to nezlomilo. Měli jsme takovou sílu, že by nás nic nesložilo. Vím, že se o kluky mohu opřít. Na každém jsem viděl, že zápas zvládneme. Vážně jsem neměl žádné pochybnosti.“

Vnímáte od trenéra čím dál větší důvěru?

„O mně to není. Mohu pomáhat v jakékoliv situaci. Důležitost jsem cítil i na EURO, kdy jsem šel do zápasů z lavičky. Každý má v týmu nějakou roli, jde o to, jak si to všechno sedne. Dnes nikdo nebyl uražený, že není v základní sestavě, každý byl pozitivní. Makali jsme jeden za druhého. Bylo úplně jedno, kdo hraje. Ať Pavel nebo Petr, příště bude hrát Karel. Když takhle budeme pokračovat, na výsledcích se to odrazí.“

Pomohl výkonu slávistický otisk v sestavě?

„Asi to může tak být, ale nechci to moc hodnotit. Dnes vylezli na hřiště kluci, kteří chtěli zápas urvat. Drželi jsme balon, byli jsme aktivní, všichni chtěli hrát, podrželi jsme si to, nebyli jsme zbrklí, Kovy to v bráně podržel, rozehráli jsme si akce do beka. Z každého hráče čišel klid. Stejně se budeme chtít prezentovat v pondělí proti Ukrajině.“

Ukázali jste úplně jinou tvář než před měsícem, možná i za několik posledních let. Stalo se něco speciálního uvnitř týmu?

„Sedli jsme si, všichni jsme udělali něco navíc, ale nechci být konkrétní, to zůstane v kabině. Je to pro mě zadostiučinění, že jsme zápas zvládli tímhle způsobem. Byli jsme obrovsky silní. Jestliže budeme věřit v sebe, můžeme potrápit jakéhokoliv soupeře.“

Vnímal jste i zcela jinou energii z tribun, než při posledním domácím utkání s Ukrajinou?

„Určitě, rozdíl byl sto a jedna. Když jsme v září dali v Edenu gól, ani jsem pořádně neslyšel Šulcíkovo jméno… Bylo to blbé, ale dnes to bylo úplné jiné. Užili jsme si to, diváci nám fandili. Při standardce lidi řvali, že chtějí gól. Hned se vám do vápna nabíhá líp. Jsou to věci, které hráč cítí. Pak hrábne dozadu, i když je v laktátu. Prostě to byl super výkon.“