Kotal: Hra na remízu proti Gruzii stačit nemusí. Kdo nahradí potrestané?

Na výkonu českého týmu bylo vidět, že v Albánii hlavně nechtěl inkasovat a koncentroval se především na obranu. Byla to dobrá taktika?

„Když to vyjde, tak to je dobrá taktika, ale Albánci jsou obvykle nebezpeční dopředu, takže hrát na 0:0 bylo trochu riskantní. Ale gól jsme nakonec nedostali, takže to hodnocení je pozitivní. Jen je škoda, že jsme nebyli víc aktivní. Soustředili jsme se spíš na defenzivu a z pohledu fanouška to nebylo moc ke koukání. Pro obě mužstva to bylo důležité utkání a je jasné, že nikdo nechtěl dostat gól a podle toho to vypadalo.“

Šancí si Češi mnoho nevytvořili, ale hodně drželi míč, napadali soupeře vysoko a měli určitě víc ze hry. To je asi lepší styl bránění než jen stát ve vlastním vápně a čekat, s čím přijde soupeř, viďte?

„Určitě. Ale pořád jsou tam mezery. Viděl jsem například utkání Anglie a dalších a oproti těm jsme měli moc velké hřiště. Když chcete presovat, tak by obrana měla být až na půlící čáře. Přece jenom když se na to podíváte, tak to naše hřiště bylo dost široké a proti kvalitnějším soupeřům to může být problém, protože se tam otevírá prostor pro průnikové přihrávky.