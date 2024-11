Šmicer o repre: Jsem rád za otočku. Herní styl je zpráva pro výkonný výbor

Líbí se vám současný národní tým?

„Jsem hodně spokojený s tím, že po debaklu 1:4 v Gruzii nastala otočka. Nároďák se mi od toho zápasů líbí. Hráči jsou správně nastavení, sedli si na zadek, začali hrabat, makat. Přišla do týmu nová energie díky Šulcovi, Červovi, od začátku hraje Chorý. Tohle byly zásadní věci, které mužstvo potřebovalo. Přehráváme soupeře týmovostí, zápalem, organizací, ale ne individuální dovedností, kvalitou nadstandardních hráčů.“

Trenér Hašek přiznal, že se musel vrátit ke kolektivnímu způsobu hry. Jste s tím v pohodě?

„Výkony v zápasech máme hodně podpořené náročností, fyzickou připraveností. Není to tak, že bychom vyťukali akci do prázdné brány, ale to umí málo týmů. Bez organizace, padání do střel, se neobejde v dnešní době nikdo. Pak záleží, jestli máte rozdílové hráče. Naše kvalita stačila na skupinu B v Lize národů, teď jsme postoupili a budeme potkávat mužstva, která mají top hráče. Může se stát, že v některých zápasech narazíme.“

Ale účast v elitní skupině je pozitivní?

„Skvělé! Je to bonbonek pro fanoušky, protože chtějí vidět nároďák proti nejlepším týmům v Evropě. Je to zase dobré měřítko pro hráče, kteří také chtějí čelit nejlepším. Je to win win situace. I pro partnery je důležité, že reprezentace bude hrát ve Francii nebo Anglii. Tohle je vrchol, nejvyšší úroveň. Musíme kluky pochválit.“

Za to, jak si ve skupině nakonec vedli?

„Nebylo jednoduché se po Gruzii zvednout a vyhrát skupinu. Je to práce celého týmu, trenéra Haška a jeho kolegů. Na svazu byl obrovský tlak, celý