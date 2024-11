ZNÁMKY Česka: To Hložek potřeboval! Červ neskutečně roste, skála Holeš

To by šlo! Češi porazili na závěr Ligy národu Gruzii 2:1 a zajistili si postup mezi evropskou elitu do ligy A. Zároveň mají takřka jistou baráž o MS 2026 i výhodnější pozici pro losování kvalifikace (více čtěte ZDE>>>). Zřejmě nejlepší zápas v reprezentaci odehrál autor druhého gólu Adam Hložek, dobře si ale vedli i další fotbalisté. Jak je ohodnotil deník Sport? Pro zobrazení tradičního ZNÁMKOVÁNÍ (1-nejhorší, 10-nejlepší) se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.