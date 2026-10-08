Objev Sláma, naděje pro mladé a kapitán Coufal. Co ukázala nová reprezentace?
Nová éra české fotbalové reprezentace přináší svěží vítr! Santi Denia dal při svém prvním srazu příležitost mladým hráčům a nováčkům, kteří rozhodně nezůstali bez povšimnutí. Kdo zaujal nejvíc a kdo by neměl chybět ani v příští nominaci? „V Jablonci si musí mnout ruce a radovat se z výkonů Jiřího Slámy. Myslím si, že v blízké době se může zaradovat i klubová kasa,“ říká redaktor webu iSport Pavel Baláž. Společně s Pavlem Šťastným rozebírají první dojmy z nového národního týmu, výkony zkušených opor i roli zástupce kapitána Vladimíra Coufala.
- Jaká panuje atmosféra okolo týmu?
- Kdo si řekl o další šanci a koho by stálo za to vyzkoušet na příštím srazu?
- A jak do nové reprezentační éry zapadne Patrik Schick?
Celý speciál Ligy naruby najdete na liganaruby.cz a TV iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup