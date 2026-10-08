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Objev Sláma, naděje pro mladé a kapitán Coufal. Co ukázala nová reprezentace?

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Objev Sláma, naděje pro mladé a kapitán Coufal. Koho vyzkoušet na příštím srazu? • Zdroj: iSport.cz
Martin Vitík v souboji s Harrym Kanem
Santi Denia při zápase v Anglii
Alex Král v souboji s Morganem Rogersem
Trent Alexander-Arnold si vede míč, sleduje ho Ondřej Lingr
Vladimír Coufal
Harry Kane zakončuje, sleduje ho Vladimír Coufal a Eberechi Eze
Matěj Radosta nastoupil po půli
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TV iSport
Liga národů
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Nová éra české fotbalové reprezentace přináší svěží vítr! Santi Denia dal při svém prvním srazu příležitost mladým hráčům a nováčkům, kteří rozhodně nezůstali bez povšimnutí. Kdo zaujal nejvíc a kdo by neměl chybět ani v příští nominaci? „V Jablonci si musí mnout ruce a radovat se z výkonů Jiřího Slámy. Myslím si, že v blízké době se může zaradovat i klubová kasa,“ říká redaktor webu iSport Pavel Baláž. Společně s Pavlem Šťastným rozebírají první dojmy z nového národního týmu, výkony zkušených opor i roli zástupce kapitána Vladimíra Coufala.

  • Jaká panuje atmosféra okolo týmu?
  • Kdo si řekl o další šanci a koho by stálo za to vyzkoušet na příštím srazu?
  • A jak do nové reprezentační éry zapadne Patrik Schick?

Celý speciál Ligy naruby najdete na liganaruby.cz a TV iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko440012:512
2Anglie430114:39
3Chorvatsko41034:143
4Česko40042:100
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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