Krejčí vyhlíží los EURO jednadvacítek: Tipovačku vyplnila manželka

Den D: čtvrtek 10. prosince. Hodina H: 15.00. V Nyonu se bude losovat EURO jednadvacítek – i s Čechy v osudí. Tým trenéra Karla Krejčího má jistotu, že se v základní skupině nepotká s Rumunskem, Chorvatskem a Ruskem. Mezi třemi soupeři může být třeba Slovinsko či Maďarsko, což jsou dva hostitelé mistrovství Evropy. Skupinová fáze se bude hrát netradičně v březnu, play off zkraje června. „Věřím, že náš tým ještě neřekl poslední slovo,“ doufá trenér Karel Krejčí.

Které tři soupeře byste si přál?

„Žádné konkrétní přání nemám, nechávám to na osudu. Nezaobírám se věcmi, které nemůžu ovlivnit. Samozřejmě máme vnitřní tipovačku v realizačním týmu, ale já to nechal vyplnit manželku. Uvidím, jaké bude mít štěstí, a jestli vůbec trefí nějakého soupeře.“

A vy?

„Je mi vcelku jedno, koho dostaneme, protože jsem pyšný, že v téhle společnosti vůbec jsme. Na EURO už opravdu není lehkých soupeřů. Věřím, že se dobře připravíme a zápasy zvládneme. Přeju si, abychom dostali takovou skupinu, aby to naši fanoušci měli co nejblíž. Pevně věřím, že mistrovství Evropy bude s diváky. Máme skvělý fanklub, tak doufám, že nás bude moct přijet podpořit, a že nás v tom nenechají ani rodinní příslušníci.“

Neděsí vás potenciální protivníci z prvního koše? Je tam Španělsko, Francie, Německo a Anglie.

„S klukama spolupracuju delší dobu, už ve dvacítce jsme se potkávali se špičkou Evropy. Tyhle zkušenosti z těžkých zápasů nám pomohly i v jednadvacítce. Myslím, že jsme uhráli slušné výsledky, a věřím tomu, že se nám všechny zkušenosti budou hodit i na mistrovství Evropy. V Elite lize jsme si s dvacítkou dokázali, že se můžeme měřit se špičkou Evropy, a pevně věřím, že na to v březnu navážeme.“

Turnaj začne 24. března, už si odškrtáváte v kalendáři zbývající dny?

„Na EURO se moc těším, ve své kariéře to řadím hodně vysoko. Našemu týmu věřím, s klukama jdeme tři roky a moc dobře víme, čeho jsou schopní. Bude moc důležité, v jakém stavu se bude náš kádr nacházet v březnu: musíme mít štěstí i na to, aby hráči byli zdraví, a mohli jsme sestavit co nejsilnější tým.“

A pak?

„Pak bychom byli schopní se měřit s každým. Věřím, že tenhle tým ještě neřekl poslední slovo. Pokud budeme mít při losu trochu štěstí a dobře se připravíme, věřím tomu, že budeme schopní hrát o čtvrtfinále, což bude náš cíl.“