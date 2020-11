Krejčí o postupu: Dobře, že nejsme kavky roku. Bude chtít Krále a Hložka?

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Mistrovství Evropy jednadvacítek má jistých patnáct účastníků, po zásahu disciplinárky UEFA by k nim měl přibýt ještě Island. Desátého prosince bude v losovacím osudí i Česko, které vyhrálo svoji kvalifikační skupinu. „Snad jsme ještě nenarazili na svůj strop,“ doufá trenér Karel Krejčí. Bude před EURO stát o Alexe Krále? Co říká na kritiky? A stihnou se Češi na turnaj v netradičním termínu vůbec připravit?

Oblékl si sváteční sako, ve fotbalové centrále na Strahově si sedl k počítači a dvacet minut odpovídal na otázky novinářů. „Postup na EURO jsem si užil a teď můžeme pomalu začít skládat tým. Věřím, že v březnu budeme co nejsilnější,“ pravil kouč české jednadvacítky Karel Krejčí.

Když v úterý Skotsko prohrálo v Řecku a vy jste měli jistý postup z prvního místa, zmínil jste, že vám to všechno teprve dojde. Tak tedy, už vám to došlo?

„Jasně. Víte, jsem už trochu starší člověk a ve fotbale jsem toho zažil dost. Byl jsem na mistrovství Evropy, ochutnal jsem Ligu mistrů, mám tituly s Plzní a teď se těším na EURO jednadvacítek. Je příjemné mít tuhle položku v životopise.“

Měl byste vztek, kdybyste s bilancí šesti výher, tří remíz a jedné porážky nepostoupili?

„Mrzelo by mě to. Hodně. Když jsme před týdnem vyhráli v Řecku, měli jsme čtyři varianty, po kterých se dalo postoupit. Bál jsem se, aby aspoň jedna z nich vyšla. Kdyby se to nepovedlo, byli bychom kavky roku.“

Pikantní je, že všechny čtyři varianty nakonec vyšly tak, jak jste potřebovali: Skotsko nevyhrálo v Řecku, Belgie v Bosně, Rumunsko v Dánsku a Švédsko v Itálii.

„Ani postup z druhého místa by nebyl marný, ale vítězství ve skupině je víc. Moc si toho vážíme.“

Kdy se kvalifikace zlomila ve váš prospěch?

„Asi před rokem v Chorvatsku, kde jsme po dvou domácích remízách s hlavními konkurenty museli zabrat a kvalifikaci zachránit. Prohrávali jsme, ale otočili jsme to a kluci ukázali, že jsou odolní a umí zvládat zápasy pod tlakem. I když bylo nejhůř, pořád si věřili. Stejně jako na konci kvalifikace v Litvě a Řecku: dvě vítězství a zasloužený postup.“

Pojedete na mistrovství Evropy, ale máte i svoje kritiky. Namítají, že jste místo fotbalové krásy vsadili na pragmatismus a výsledky. Co vy na to?

„Taky bych chtěl hrát model Barcelona na 5:0 v každém zápase. Jenže jako trenér si musíte správně vyhodnotit svůj tým a jeho možnosti. Navíc v reprezentaci máte před zápasem tři tréninky, takže toho moc nenacvičíte, pracujete spíš s hlavou hráčů. V krizových chvílích vždycky nastoupila hlavně bojovnost a týmovost, bez ní bychom kvalifikací neprošli. Zajímavý byl i jeden paradox.“

Jaký?

„Pamatujete na naši jedinou kvalifikační porážku, v říjnu ve Skotsku? Odehráli jsme tam jeden z nejlepších zápasů, ale mělo to úroveň jen po vápno. Drželi jsme míč snad 70 procent času, jenže na výsledku se to neodrazilo. Zato Skotové dvakrát vystřelili na branku a dali dva góly.“

Bylo to poprvé a naposledy, kdy jste inkasovali dvakrát v jednom zápase. Dohromady jste dostali jen čtyři góly, s Ruskem jste měli druhou nejpevnější obranu z celé kvalifikace. Vaše hlavní přednost?

„Z kvalitní defenzivy jsme vycházeli, měli jsme na to vhodné typy. Vyhovovaly nám zápasy, v kterých jsme mohli hrát na brejky, zato s dobýváním obrany jsme mívali problém. Zmínil bych ještě jednu důležitou věc: univerzálnost hráčů, někteří jsou schopní zahrát na víc postech. Vyplatilo se přesunutí Sadílka na levý kraj obrany, Krejčího na stopera nebo Hložka na hrot útoku. Byl to jeden z klíčů k postupu.“

A co jádro týmu, které si zahrálo už na EURO sedmnáctek a devatenáctek? Jak moc bylo důležité?

„Byla to pro mě nahrávka na smeč. Od začátku kvalifikace jsem klukům říkal, ať zkompletují postupový hattrick. Jednadvacítka je i brána do velkého fotbalu: kdo s ní zazářil na EURO, většinou se pak prosadil v dospělém nároďáku a v cizině. I tohle vědomí bylo jedním z důvodů, proč tým šlapal a šel si za postupem.“

Budete před EURO usilovat o Alexe Krále, jenž u vás za dva roky neodehrál ani minutu, a Adama Hložka? Toho si po první polovině kvalifikace trenér Jaroslav Šilhavý vytáhl do reprezentačního áčka.

„Áčko má při nominaci přednost, ale kluci musí cítit šanci, že za něj můžou nastoupit. S Jardou Šilhavým pravidelně komunikuju, ovšem Alex Král už v áčku patří do základu. O něm se nebudu bavit. A Hložan? Věřím, že kdyby se nedávno nezranil, našli bychom s Jardou společnou řeč a jel by s námi na poslední zápas kvalifikace do Řecka. Do března je ještě spousta času, kluci se do té doby můžou v lize vyhrát. Tým stojí na pevných základech a věřím, že pokud nám neonemocní několik hráčů najednou, budeme schopní na EURO zahrát tak, abychom si řekli o čtvrtfinále.“

Neděsí vás, že budete mít minimální prostor na finální přípravu? Obvykle se mistrovství Evropy hraje v červnu, ale příští rok bude rozdělené na dvě části: první se uskuteční už koncem března.

„Doufám, že na turnaj nepojedeme z voleje, to by bylo riskantní. Přemýšlel jsem, že bych stejně jako letos v létě oslovil kluby a třeba měsíc před EURO udělal krátký kemp, abychom se potkali, oprášili taktiku a řekli si něco k soupeřům. Snad nás v tom kluby nenechají a pomůžou nám.“

Konečná tabulka:

1. ČR 10 6 3 1 20:4 21 2. Chorvatsko 10 6 2 2 37:7 20 3. Skotsko 10 5 3 2 16:5 18 4. Řecko 10 5 1 4 10:11 16 5. Litva 10 3 1 6 9:15 10 6. San Marino 10 0 0 10 0:50 0

EURO U21 2021

Los: 10. prosince v Nyonu

Termíny a systém: 24.–31. března 2020 čtyři skupiny po čtyřech týmech, 31. května–6. června play off, do kterého postupují vždy dva nejlepší ze skupin

Dějiště: Maďarsko a Slovinsko

Účastníci: ČESKO, Maďarsko, Slovinsko, Rusko, Švýcarsko Nizozemsko, Dánsko, Španělsko, Anglie, Francie, Itálie, Portugalsko, Německo, Chorvatsko, Rumunsko, Island (Island by měl postoupit poté, co UEFA v jeho skupině potvrdí kontumace dvou zrušených zápasů Arménie)